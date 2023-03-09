نقل 28 طالبة إلى المستشفى بعد مزاعم بممارسة لعبة “ويجا” داخل المدرسة

قال أولياء أمور وشهود عيان إن لعبة ألواح “ويجا” (Ouija) تسببت في إدخال نحو 30 طالبة إلى المستشفى بعد إصابتهن بنوبات قلق وعلامات إغماء داخل مدرسة في كولومبيا.

ووفقا لشهود، فإن أجراس الإنذار انطلقت بعد أن قيل إن الفتيات عانين علامات إغماء وقلق وأعراضًا أخرى داخل المدرسة، وبعد ذلك نقلهن إلى المستشفى رفقة أولياء أمورهن وأعضاء من هيئة التدريس.

وأكد هوغو توريس مدير مدرسة “جاليراس” التي وقعت بها الحادثة، أنه “كانت هناك 28 حالة قلق محتملة لدى طلاب المدرسة”، حسب تصريحات نقلتها وكالة “جام بريس” للأنباء.

ولم يتم بعد الإفصاح بشكل رسمي عن معلومات حول تشخيصات الطالبات المصابات، ولكن يُلقي العديد من الآباء باللوم على استخدام ألواح الويجا في المدرسة.

28 girls hospitalized with ‘anxiety’ after playing with Ouija board https://t.co/vQxEzzAswV pic.twitter.com/RP9WPlbrBi — New York Post (@nypost) March 7, 2023

وحث مدير المدرسة، الآباء على الهدوء، وألقى باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في “تأجيج الهستيريا من خلال نشر شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وقال “بالنظر إلى الحالات المبلغ عنها، تم إطلاق سلسلة من التعليقات على مواقع التواصل، وبدلًا من المساعدة على حل الموقف، أدت إلى الارتباك وإيجاد بيئة معاكسة لعملنا”.

وأوضح توريس أن “المدرسة تنتظر التشخيصات الطبية لتقديم مزيد من المعلومات الموثوق بها”، مناشدًا الجمهور تجنب إصدار “أحكام وتشخيصات مبكرة” حتى يتم التأكد من التشخيص.

لعبة الويجا

ويزعم الذي يلعبون بألواح الويجا أنها تُمكنهم من التواصل مع الموتى، وذلك عن طريق تحريك مؤشر على اللوح لتوضيح الرسائل الغامضة.

وأصبحت اللعبة الخطيرة جزءًا من تقاليد وطقوس غامضة منذ أن تم تأسيس مجالس خاصة بها في الولايات المتحدة عام 1886، حسب الموقع الأمريكي.

وقالت إحدى الأمهات “أعمل هنا في كشك قرب المستشفى وكل يوم أرى 3 أو 4 أطفال يصلون بعد إصابتهم بالإغماء”، مضيفة “يحصل أطفالنا دائمًا على فطور جيد ولا يمكن القول إن ما يحدث بسبب نقص الطعام”.

وطالبت الآباء بتوخي الحذر وقالت “على الآباء أن يتحركوا، ويتحققوا مما يحدث في المدرسة، لأن أطفالنا لا يمكنهم الاستمرار في هذا الموقف”.

وليس من الواضح متى تخطط المدرسة لإطلاع العامة على حالة الطلاب، ولم تؤكد السلطات ما إذا كان الشرطة قد بدأت التحقيق في الأمر.