نقل 28 طالبة إلى المستشفى بعد مزاعم بممارسة لعبة “ويجا” داخل المدرسة

قال أولياء أمور وشهود عيان إن لعبة ألواح “ويجا” (Ouija) تسببت في إدخال نحو 30 طالبة إلى المستشفى بعد إصابتهن بنوبات قلق وعلامات إغماء داخل مدرسة في كولومبيا.

ووفقا لشهود، فإن أجراس الإنذار انطلقت بعد أن قيل إن الفتيات عانين علامات إغماء وقلق وأعراضًا أخرى داخل المدرسة، وبعد ذلك نقلهن إلى المستشفى رفقة أولياء أمورهن وأعضاء من هيئة التدريس.

وأكد هوغو توريس مدير مدرسة “جاليراس” التي وقعت بها الحادثة، أنه “كانت هناك 28 حالة قلق محتملة لدى طلاب المدرسة”، حسب تصريحات نقلتها وكالة “جام بريس” للأنباء.

ولم يتم بعد الإفصاح بشكل رسمي عن معلومات حول تشخيصات الطالبات المصابات، ولكن يُلقي العديد من الآباء باللوم على استخدام ألواح الويجا في المدرسة.

28 girls hospitalized with ‘anxiety’ after playing with Ouija board https://t.co/vQxEzzAswV pic.twitter.com/RP9WPlbrBi

— New York Post (@nypost) March 7, 2023