لصوص يسرقون سيارات بقيمة 310 آلاف دولار في أقل من دقيقة (فيديو)

تلاحق شرطة مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة 4 لصوص سرقوا سيارات فاخرة من وكالة لبيع السيارات خلال أقل من دقيقة.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة ركوب اللصوص سيارة، والخروج بها عبر واجهة المحل الزجاجية في 25 فبراير/ شباط.

ولم يتمكن المحققون بعد من الوصول إلى اللصوص بعد مرور أكثر من أسبوع على السرقة، فيما نشرت الشرطة المقطع على نطاق، واسع وطلبت من المواطنين إبلاغها في حال التعرف على أحدهم.

وقالت إن اللصوص حاولوا قبل ذلك تحطيم زجاج الواجهة بالطوب ثم اكتشفوا مكان وجود مفاتيح السيارات قبل تنفيذ العملية، وقال صاحب الوكالة “كانوا يعرفون إلى أين يتجهون فور دخولهم”.

Tonight at 5 & 6 on @wsoctv:

CAUGHT ON CAMERA –

A Maserati and 3 BMWs stolen from an East Charlotte dealership.

I speak with the lead detective on the car & find how why he’s checking to see if this is part of a more organized crime ring. See you #live at 5. pic.twitter.com/zWBZohSLlI

— Hunter Sáenz (@Hunt_Saenz) March 6, 2023