شاهد ما فعله رئيس كينيا وليام روتو عندما سمع الأذان أثناء إلقاء خطاب جماهيري (فيديو)

أوقف رئيس كينيا وليام روتو خطابا كان يلقيه، الاثنين، على حشد عريض في العاصمة نيروبي عند سماعه صوت الأذان من مسجد قريب.

وساد الصمت في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع الإسكان مدة 3 دقائق، قبل أن يستأنف الرئيس المسيحي كلمته وسط تصفيق حار من الجمهور.

وفي 22 مارس/ آذار 2021، كان سلف روتو الرئيس السابق أوهورو كينياتا قد أوقف خطابه خلال حفل تأبين الرئيس الراحل جون بومبي ماجفولي في تنزانيا.

ولقيت لفتة أوهورو استحسان المسلمين الذين ذكروا أن الرئيس السابق يحترم الثقافات المختلفة في مجتمع شرق أفريقيا.

يشار إلى أن كينيا دولة ذات أغلبية مسيحية في شرق أفريقيا، ويشكل المسلمون فيها حوالي 10% من سكانها البالغ عددهم 55 مليون نسمة.