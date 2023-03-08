يوم المرأة العالمي.. تاريخه وأهميته وشعاره هذا العام

يوافق اليوم الأربعاء “يوم المرأة العالمي” وهو حدث سنوي يحتفل به العالم في الثامن من شهر مارس/آذار من كل عام للاحتفال بإنجازات النساء والدفع نحو تحسين أوضاع حقوقهن.

وكان أول احتفال مسجل به في عام 1911 في النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا عندما احتشد أكثر من مليون شخص لدعم حقوق المرأة من أجل تحسين ظروف العمل والحق في التصويت.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت فكرة إحياء يوم المرأة العالمي ليس فقط من حيث الحجم ولكن أيضا في نطاق الاحتفاء بالحدث، واتسع نطاق التركيز ليشمل قضايا منها العنف ضد المرأة والمساواة في أماكن العمل.

ومع أنه لا توجد مجموعة بعينها يرجع إليها الفضل في تدشين هذا الحدث، فغالبا ما تكون الأمم المتحدة في طليعة الاحتفال به بعدما اعترفت رسميا بيوم المرأة العالمي في عام 1977، وأعلنت بعض الدول هذا اليوم عطلة رسمية مثل الصين وروسيا وكوبا وأوغندا.

وحددت الأمم المتحدة هذا العام موضوع الاحتفال، وهو “إشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين”.

ويسلط الموضوع الضوء على أهمية التكنولوجيا في تعزيز الحقوق، لكن الفجوة الرقمية المتزايدة بين الجنسين تؤثر في كل شيء بدءا من فرص عمل النساء وحتى الأمان الإلكتروني.

ووفقا للأمم المتحدة، يقل عدد النساء اللاتي يمكنهن الدخول إلى شبكة الإنترنت بنحو 259 مليونا مقارنة بالرجال، كما يقل تمثيل النساء إلى حد كبير في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتضمنت موضوعات الأمم المتحدة السابقة للاحتفال بيوم المرأة العالمي تغير المناخ والمرأة الريفية وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وعبّر عدد من المسؤولين في مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، عن استيائهم لأن النساء “ما زلن أولى ضحايا الحروب، وتمثيلهن ضئيل في المفاوضات الدبلوماسية”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول أمس الاثنين، إن “المساواة بين الجنسين تزداد بعدا”، موضحا أنه “بالوتيرة الحالية، تحدد الأمم المتحدة للمرأة (إمكانية تحقيقها) بعد 300 عام من الآن”.

وخلص تقرير لمنظمة الصحة العالمية في عام 2021 إلى أن واحدة من كل 3 نساء تقريبا على مستوى العالم تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي، وهي قضية ترتبط بالفرص الاقتصادية للمرأة وحصولها على التثقيف الجنسي والحقوق الإنجابية.

تظاهرات

ومن المقرر أن تتظاهر النساء بأعداد كبيرة في جميع أنحاء العالم اليوم الأربعاء، دفاعا عن حقوقهن.

ففي أوربا، ستُنظَّم مسيرات في دول عدة بينها فرنسا حيث ستُجرى تظاهرات للمطالبة بـ”المساواة في العمل والحياة” في نحو 150 مدينة.

وسيَجري التحرك خصوصا تحت شعار معارضة إصلاح المعاشات التقاعدية الذي يُعَد غير عادل للمرأة.

وفي لندن، يحتفل متحف “مدام توسو” بإزاحة الستار عن تمثال جديد من الشمع لإيميلين بانكهرست التي أسست في 1903 “الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة” للمطالبة بحق المرأة في التصويت.

وفي كوبا، وبسبب عدم قدرتها على التظاهر بحرية، ستتجاوز المنظمات النسائية المستقلة الاحتفالات الرسمية عبر تعبئة في “تظاهرة افتراضية” على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل زيادة الوعي بشأن جرائم قتل النساء خصوصا.

وفي المكسيك، وتحت شعارَي “لا امرأة تُقتل بعد اليوم” و”ضد عنف الذكور والعمل غير المستقر”، سيتظاهر المحتجون في المدن الرئيسية في هذا البلد الذي سُجلت فيه 969 جريمة قتل لنساء في 2022، حسب الأرقام الرسمية.

وفي كولومبيا، ستُنظَّم تجمعات للمطالبة بإجراءات للحد من الزيادة في عدد جرائم قتل النساء التي ارتفع عددها من 182 في 2020 إلى 614 العام الماضي، حسب أرقام النيابة العامة.