من أداة للقتل إلى رسالة صمود.. فنان فلسطيني يحوّل قنابل الغاز الإسرائيلية إلى إكسسوارات

أبدع الفنان الفلسطيني أكرم الوعرة في تحويل قنابل الغاز الإسرائيلية إلى إكسسوارات لتزيين المنازل والمحال التجارية وغيرها.

ورغم أن قنابل الغاز تُستخدم في الاضطرابات ولتشتيت المظاهرات وفي القتل أحيانًا، فإن الوعرة (56 عامًا) استطاع تحويل أداة القتل إلى رسالة سلام وصمود، بمخيم عايدة في بيت لحم.

وقال الوعرة للجزيرة مباشر “بدأت عملي عام 2014 عند اجتياح غزة، وكذلك الاضطرابات في الضفة الغربية بأكملها، بما فيها مخيم عايدة”.

وأضاف “اصطحبت قنبلة في يوم من الأيام معي للورشة وفكرت كيف يمكنني الاستفادة منها، وجاءتني فكرة تحويلها إكسسوارات”.

وتابع “حوّلت قنبلة الغاز، التي هي أداة قتل، إلى أداة للمحبة والسلام”.

وأوضح “أحاول بهذا الفن توصيل رسالة إلى العالم كله، من خلال السائحين وزوار متجري، بأن الشعب الفلسطيني ما زال على أرضه صامدًا ومحافظًا على حق العودة إلى أراضيه وقراه التي هُجّر منها”.

ومع ضعف الإمكانيات، أعرب الوعرة عن أمله أن يشارك بفنه في معارض، قائلًا “أتمنى أن أشارك في معارض عالمية ودولية ومحلية”.