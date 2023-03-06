رونالدو يرسل طائرة محملة بالمساعدات إلى المتضررين من زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي.

وقالت الصحيفة إن المساعدات بلغت قيمتها نحو 350 ألف دولار.

وأفادت بأن رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، أرسل طائرة مساعدات إلى المتضررين شملت خياما وطرودا غذائية ووسائد وبطانيات وأَسِرّة وأغذية للأطفال وحليبا وأدوات طبية.

ولقيت مبادرة اللاعب إشادة كبيرة من محبيه في جميع أنحاء العالم، ولاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الصحفي السوري هادي العبد الله في تغريدة له أن رونالدو أرسل طائرة محملة بالمساعدات على نفقته الخاصة لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وقالت صحيفة ماركا “إسهامات نجم كرة القدم هي بصيص أمل لمن تأثروا بالزلزال، وتُظهر أنه حتى الأعمال الطيبة الصغيرة يمكن أن تُحدث فرقا كبيرا في حياة الناس”.