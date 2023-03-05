نجاح البقاعي.. فنان سوري يكشف برسومه أهوال التعذيب داخل سجون النظام (فيديو)

يوثق الرسام السوري اللاجىء في فرنسا نجاح البقاعي برسومه ما عاناه من تعذيب في سجون النظام السوري.

ويقول البقاعي في حديث للجزيرة مباشر إنه شاهد خلال فترة سجنه تفاصيل معاملة المعتقلين وأساليب التعذيب التي كان يستخدمها النظام، فضلا عن أعداد عناصر الأمن الكبيرة والأشخاص الذين توفوا تحت التعذيب نتيجة الظروف السيئة.

ويشير الفنان السوري إلى تعرضه للاعتقال عدة مرات إبان أحداث الثورة، فيما تعرضت عائلته لاضطهاد كبير.

وقال البقاعي الذي خرج من المعتقل في 2015: كان يومي مكررا.. كنا ننقل جثث سجناء ماتوا نتيجة التعذيب صباحا ومساء، ونضعهم بشاحنات تأخذهم إلى مقابر جماعية.

وأضاف “روي لي كيف أنه في فترة الثمانينات أجبر المساجين الذين يمتلكون موهبة أن يشكلوا تمثال لرأس (الرئيس السوري) حافظ الأسد”.

بالدموع.. فنان سوري يكشف أهوال ما حدث داخل سجون النظام السوري#سوريا pic.twitter.com/ABKLEPUOa5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2023

وتكشف عشرات من رسومات نجاح تفاصيل مرعبة من مآسي التعذيب. فهناك مثلا طريقة التعذيب المعروفة بـ”الكرسي الالماني”، حيث يتم فسخ أطراف الضحية.

وفي تقرير نشر عام 2016 أكدت منظمة العفو الدولية أن 17723 شخصا قتلوا في سجون النظام بين آذار/مارس 2011 وكانون الاول/ديسمبر 2015، أي تقريبا الفترة التي كان فيها نجاح مسجونا.