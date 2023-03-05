مجددا.. كريس روك يسخر من ويل سميث وزوجته في بث حي

سخر الممثل الكوميدي كريس روك من الصفعة التي تلقاها من النجم ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي، وذلك بعد نحو عام كامل من التزام الصمت بشأن الواقعة.

وجاءت السخرية في حلقة كوميدية خاصة عُرضت على الهواء مباشرة ونقلتها شبكة نتفليكس، وقال روك إنه تلذذ برؤية سميث يتلقى الضربات خلال أحداث فيلمه الأخير “إمانسيبيشن” (Emancipation)، وإنه كان يهتف في فرح قائلًا “اضربه مرة أخرى” و”ثمة مكان لم تضربه فيه”.

كما سخر روك من جادا بينكيت زوجة سميث مرة أخرى، وتطرق إلى مشاكل زوجية تحدّثت عنها بينكيت في العلن، وأقرت بأنها دخلت في علاقة غرامية وصفتها بأنها “ورطة” عام 2020.

وقال روك “لم أدخل في أي ورطة. لقد سببت له (سميث) أذى يفوق بكثير ما آذاني به”، كما عنون الحلقة باسم “الغضب الانتقائي” وهو الوصف الذي وصف به سميث في نهاية الحلقة التي استمرت قرابة الساعة.

وأشار روك إلى أن زوجة سميث غرست بذور التوتر فيما بينهما لأسباب منها دعوتها لمقاطعة حفل الأوسكار في 2016 عندما كان روك هو مقدم الحفل، وانتقد بينكيت آنذاك عدم ترشح زوجها وممثلين آخرين من البشرة السمراء لنيل الجوائز.

وفي مارس/آذار 2022، صعد سميث على خشبة مسرح حفل الأوسكار وصفع روك بعد أن أطلق الممثل الكوميدي مزحة بخصوص مظهر زوجته، وعاد سميث بعد ذلك إلى مقعده بين الجمهور وفاز لاحقًا بجائزة أفضل ممثل عن فيلم الملك ريتشارد.

وأصدر ويل سميث بيانًا اعتذر فيه لروك ولأكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار في اليوم التالي مباشرة للحفل، لكن مع ذلك قررت الأكاديمية منع سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات.

وحلقة روك الكوميدية الخاصة هي أول حدث تنقله نتفليكس على الهواء مباشرة حيث تختبر المنصة هذه التكنولوجيا وتفكر في التوسع في النقل المباشر لبرامج أخرى.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن نتفلكس وافقت على دفع 40 مليون دولار مقابل حلقتين كوميديتين خاصتين لروك بموجب صفقة جرى التوصل إليها في عام 2016، وحلقة أمس السبت هي الثانية ضمن الاتفاق.

وأمضى روك معظم الحلقة الخاصة وهو يتحدث عن موضوعات متعددة تراوحت من العائلة المالكة في بريطانيا إلى عائلة كارداشيان والإجهاض وحياته العاطفية ثم أنهى البرنامج بذكر سبب عدم رده على صفعة ويل سميث بالمثل، وقال روك “لدي والدان وهل تعلم ماذا علمني والداي؟ لا تتعارك أمام البيض”.