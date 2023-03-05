ما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالعبادة؟ (فيديو)

قال الداعية والباحث الإسلامي أكرم كساب إنه من الأولى تجنب التجمع في المساجد والقيام بالعبادات بشكل جماعي في ليلة النصف من شهر شعبان، ما لم تكن عادة يداوم عليها أهل المنطقة في كل فترة.

وأوضح في حديث مع الجزيرة مباشر، الأحد، أن “الحديث عن صيام النصف من شعبان هو حديث ضعيف، لكنه يشرع للإنسان أن يصوم النصف من شعبان، كونه جزءًا من الأيام البيض (13، 14، 15) من كل شهر هجري”.

وأوضح أن من صام في نصف شعبان بنية أنه يوم من الأيام البيض وأنها عادة يفعلها، فلا بأس في ذلك.

وأكد أنه لم يأت في الحديث شيء عن فضل صيام منتصف شهر شعبان.

ماهو حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالعبادة؟ د.أكرم كساب يجيب..#أيام_الله pic.twitter.com/NkS2GZ1IZw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2023

ويُحيي المسلمون ليلة النصف من شعبان المباركة بطرائق مختلفة، وللشهر أهمية كبرى لدى المسلمين كافة، إذ إنه يسبق شهر رمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله.

وليلة النصف من شعبان هي ليلة الخامس عشر من شهر شعبان، وقد حُوِّلت فيها القبلةُ من بيت المقدس إلى الكعبة في السنة الثانية للهجرة النبوية.