الثاني خلال شهر.. خروج قطار لشركة نورفولك سذرن عن القضبان بأوهايو الأمريكية (فيديو)

خرج قطار لشركة “نورفولك سذرن” عن القضبان في ولاية أوهايو الأمريكية أمس السبت في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريبًا.

وقالت نورفولك سذرن إن القطار الذي خرج عن مساره بالقرب من سبرينغفيلد لم يكن يحمل أي مواد خطرة ولم يصب أحد بأذى.

وسارع موظفو الطوارئ وأطقم المواد الخطرة لمواجهة تداعيات انحراف القطار عن مساره في طريق الولاية 41 وبوابة بوليفارد بالقرب من أرض معارض مقاطعة كلارك في حوالي الساعة 5 مساءً.

Another Norfolk Southern non-passenger train derailed near a highway in the Springfield, Ohio today . The derailment occurred near State Route 41 & Gateway Boulevard near the Clark County Fairgrounds. pic.twitter.com/qlOuckoYOT

ويأتي الحادث عقب خروج قطار لشركة نورفولك سذرن الذي كان يضم 50 عربة قطار، 10 منها تحمل كلوريد الفينيل عن القضبان في الثالث من فبراير/ شباط الماضي في إيست بالاستين بولاية أوهايو على بعد 290 كيلومترًا شمال شرقي سبرينغفيلد مما أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة في البيئة وإجبار الآلاف على الإخلاء.

وقالت نورفولك سذرن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن خروج 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة عن القضبان يوم السبت حدث أثناء توجهه جنوبًا بالقرب من سبرينغفيلد. ولم يذكر البيان أي سبب لخروج القطار عن القضبان.

وأضافت الشركة أن الحادث “لا ينطوي على مواد خطرة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. فرقنا في طريقها إلى الموقع لبدء عمليات التنظيف”.

BREAKING: Yet another Norfolk Southern train has just derailed in Ohio again.

Details:

– Derailment just took place in Springfield, Ohio.

– Large hazmat and emergency response en route

– Residents have been ordered to 'shelter in place' within 1,000 feet of derailment near Ohio… https://t.co/7FWAbpziPK pic.twitter.com/kYMV0lhpzm

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 5, 2023