مطاردة سيارة مسروقة تتسبب في سقوط مبنى وقتل رجل في ولاية ماريلاند الأمريكية (فيديو)

تسببت سيارة مسروقة في حادث مروع في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

واصطدمت السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة بأخرى قديمة، ثم دخلت في مبنى قديم وأسقطته حتى تحول إلى ركام.

ورصد فيديو دعس السيارة المسرعة لأحد الراجلين بقوة شديدة حتى أسقطته قتيلًا على بعد أمتار.

ووقع الحادث في 8 فبراير/شباط الماضي، ونشرت الشرطة الفيديو مؤخرا.

One man is deceased after two cars collided and crashed into a building @ N Wolfe & E North pic.twitter.com/sf8uANHwUP

— 🦩Dan Belson🗞 (@DanBelson_) February 9, 2023