مطاردة سيارة مسروقة تتسبب في سقوط مبنى وقتل رجل في ولاية ماريلاند الأمريكية (فيديو)

تسببت سيارة مسروقة في حادث مروع في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

واصطدمت السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة بأخرى قديمة، ثم دخلت في مبنى قديم وأسقطته حتى تحول إلى ركام.

ورصد فيديو دعس السيارة المسرعة لأحد الراجلين بقوة شديدة حتى أسقطته قتيلًا على بعد أمتار.

ووقع الحادث في 8 فبراير/شباط الماضي، ونشرت الشرطة الفيديو مؤخرا.

One man is deceased after two cars collided and crashed into a building @ N Wolfe & E North pic.twitter.com/sf8uANHwUP — 🦩Dan Belson🗞 (@DanBelson_) February 9, 2023

وقالت صحيفة (بالتيمور صن) المحلية، إن سائق السيارة الذي كان يهرب من الشرطة قتل شخصًا وهدم مبنى، في حين أصيب 5 آخرون.

وأفادت شرطة بالتيمور بأن السيارة سُرقت وأن السائق فرّ بعد رصدها، موضحة أن الحادث تسبب في مقتل رجل (54 عامًا) كان يمشي على الرصيف.

وأكدت أنها اعتقلت المتهم شون لي برونسون (33 سنة) ووجهت إليه تهمة سرقة سيارة، في حين ظلت بقية التهم معلقة، إذ ما زالت حالة بعض الضحايا غير مستقرة.

وقالت الصحيفة إن التحقيقات جارية في ما إذا كانت الشرطة قد دخلت في مطاردة مع السارق بعد رصده لمعرفة سبب السرعة التي كان يقود بها.

وأشارت إلى أن قوانين بالتيمور تمنع الشرطة من مطاردة متهم إلا إذا كان يواجه جنحة قتل أو يشكل خطرًا على الأفراد.