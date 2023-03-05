جماهير في الدوري البوسني تمطر أرضية ملعب بآلاف ألعاب الأطفال لإرسالها إلى متضرري زلزال تركيا (صور)

أمطرت جماهير ناديين في الدوري البوسني الممتاز لكرة القدم، السبت، أرضية أحد الملاعب بآلاف ألعاب الأطفال، تضامنا مع الأطفال المتضررين من الزلزال في تركيا.

واستجابت الجماهي للحملة التي نظمتها جمعية (بوموزي. با) الخيرية بالتعاون مع نادي فيليز الرياضي، لجمع الألعاب لصالح الأطفال المتضررين من الزلزال في تركيا.

ولاقت الحملة ترحيبا وإقبالا كبيرين من الجماهير التي ألقت بآلاف الألعاب إلى أرضية الملعب خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

ومن المقرر أن تنقل هذه الألعاب بإدارة جمعية (بوموزي. با) إلى الأطفال المتضررين من الزلزال في تركيا.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

وأشارت التقديرات إلى أن 4.6 مليون طفل يعيشون في 10 مقاطعات ضربها الزلزال في تركيا.

وألحق الزلزال أضرارا واسعة النطاق بالمدارس وغيرها من البنى التحتية ما حرم ملايين الأطفال من الذهاب إلى المدارس.