أرسل إشعارا تلقائيا للشرطة.. هاتف ينقذ صاحبه من الموت بعد حادث سيارة في فلوريدا (فيديو)

أنقذت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية رجلا انقلبت سيارته في أحد القنوات المائية بعد أن أرسل هاتف آيفون الخاص به، رسالة استغاثة ملحقة بالإحداثيات إلى الشرطة اعتمادًا على إحدى تقنيات شركة آبل الجديدة.

وبحسب ما أفادت الشرطة، فقد وقع الحادث في 1 مارس/ آذار الجاري بالقرب من منطقة إنديانتاون، حيث سقط رجل يبلغ من العمر 38 عامًا بسيارته في القناة، بعد محاولته تفادي حيوان على الطريق.

وتلقت الشرطة وقت الحادث تنبيهًا للطوارئ من هاتف آيفون الخاص بالرجل، وكذلك بيانات مفصلة لموقعه الذي علق فيه.

وتعد تنبيهات نظام أبل إحدى الخدمات التي يتيحها جهاز آيفون، حيث تصدر الخدمة إشعارات طوارئ للجهات المعنية في حالة إحساس الهاتف بأي اهتزاز عنيف أو حدث غريب، مثل توقف السيارة فجأة، أو وجود صوت مرتفع، أو تغير ضغط الهواء المفاجئ، كما تعمل الخدمة حتى في حالة غياب الشبكة، حيث تعتمد على الأقمار الصناعية في إيصال الرسائل.

وتوجهت الشرطة على الفور للمكان، لتجد سيارة وقد انقلبت في أحد القنوات المائية، وعلق صاحبها بداخلها حيث عجز عن فتح الأبواب بنفسه.

وقالت الشرطة في بيانها: “دفع تأثير الحادث الهاتف لإرسال إشعار “إس أو إس”، وعثرنا على السيارة استنادًا إلى بيانات الموقع الآلية التي أرسلها لنا”.

ووثقت كاميرات الشرطة لحظات إنقاذ الضحية من داخل سيارته، حيث يظهر صوته بينما يطلب الاستغاثة، بينما تحاول القوات فتح الباب، حتى نجحت في إخراجه.

ويُظهر مقطع الفيديو الأول شرطيين أثناء وجودهما في القناة بينما يسلط الشرطي الثالث الضوء على موقع الحادث.

وسأل أحد عناصر الشرطة السائق “مرحبًا، هل معك أحد في السيارة؟”، فيما لم يكن رد الضحية مفهوما، ليعود الشرطي ويقول له “سنعمل على طريقة لإخراجك”.

وفي الفيديو الثاني يظهر السائق وهو يخرج من السيارة بمساعدة الشرطة.

وأشادت الشرطة بالدور المهم الذي لعبته التكنولوجيا في إنقاذ حياة الرجل، واعتبرتها تقنية مذهلة على حد تعبير عمدة المدينة.

وأضاف مكتب عمدة المدينة عبر حسابه على فيسبوك، “إنها التكنولوجيا التي قد لا تدرك حتى أنك تمتلكها، ولكن يجب أن يذكرك هذا الإنقاذ الدرامي بأهميتها، وكذلك أهمية الضباط الشجعان”.