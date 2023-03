مطاردة سيارة مسروقة تنتهي بسقوط ضحايا وانهيار مبنى (فيديو)

تداولت منصات التواصل، الجمعة، فيديوهات لمطاردة سيارة مسروقة، وقعت أحداثها في 8 فبراير/شباط الماضي.

ونشر مكتب أنثوني جي براون -النائب العام لمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية- فيديوهات التقطتها كاميرات المراقبة وأخرى تابعة للشرطة أظهرت مطاردة السارق.

وبدأت المطاردة بعد تلقي شرطة بالتيمور بلاغًا يفيد بسرقة سيارة سوداء، رصدت الدوريات عبورها شمال شرق منطقة بالتيمور، وأسرع رجال الشرطة لمحاولة ضبطها.

Due to the fatal crash at North Avenue and Wolfe Street, traffic in the area will be shut down for several hours. pic.twitter.com/HrsiEFX4fF — Baltimore Police (@BaltimorePolice) February 9, 2023

ويظهر في المقاطع المتداولة اصطدام السائق بسيارة أخرى ما أدى إلى إصابة أحد المشاة، قبل أن ينهار منزل فارغ فوق السيارتين، ما أسفر عن مقتل أحد المشاة وإصابة 5 آخرين.

وتقرّر نشر هذه المقاطع بعد انتهاء التحقيقات وإذن النائب العام بتداولها في بيان أصدره الموقع الرسمي، الجمعة.

#Baltimore

*potentially disturbing*

The Maryland Office of the Attorney General has released street camera video and bodycam footage from a fatal police pursuit turned crash/collapse; where a fleeing suspect crashed into a building causing a significant collapse on February 8th. pic.twitter.com/XEvphHyNlb — Shane B. Murphy (@shanermurph) March 2, 2023

“The Baltimore Police Department said a pedestrian was transported to Johns Hopkins Hospital in critical condition after a car crashed into a house on East North Avenue and North Wolfe Street, Fox Baltimore reported.” /BWC pic.twitter.com/kCxQh2X9MZ — Shane B. Murphy (@shanermurph) March 2, 2023

وسارعت السلطات لوقف حركة المرور وتحويل مسارات الطرق لتسهيل عملية إخراج السيارات من تحت حطام المبنى والقبض على السارق وإخراج المصابين.