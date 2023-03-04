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مطاردة سيارة مسروقة تنتهي بسقوط ضحايا وانهيار مبنى (فيديو)

انهيار منزل فوق سيارتين خلال مطاردة سارق في بالتيمور الأمريكية
انهيار منزل فوق سيارتين خلال مطاردة سارق في بالتيمور الأمريكية (مواقع التواصل)
4/3/2023

تداولت منصات التواصل، الجمعة، فيديوهات لمطاردة سيارة مسروقة، وقعت أحداثها في 8 فبراير/شباط الماضي.

ونشر مكتب أنثوني جي براون -النائب العام لمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية- فيديوهات التقطتها كاميرات المراقبة وأخرى تابعة للشرطة أظهرت مطاردة السارق.

وبدأت المطاردة بعد تلقي شرطة بالتيمور بلاغًا يفيد بسرقة سيارة سوداء، رصدت الدوريات عبورها شمال شرق منطقة بالتيمور، وأسرع رجال الشرطة لمحاولة ضبطها.

ويظهر في المقاطع المتداولة اصطدام السائق بسيارة أخرى ما أدى إلى إصابة أحد المشاة، قبل أن ينهار منزل فارغ فوق السيارتين، ما أسفر عن مقتل أحد المشاة وإصابة 5 آخرين.

وتقرّر نشر هذه المقاطع بعد انتهاء التحقيقات وإذن النائب العام بتداولها في بيان أصدره الموقع الرسمي، الجمعة.

وسارعت السلطات لوقف حركة المرور وتحويل مسارات الطرق لتسهيل عملية إخراج السيارات من تحت حطام المبنى والقبض على السارق وإخراج المصابين.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند