ماليزيا.. فيضانات تجبر 40 ألفا على الفرار من منازلهم (فيديو)

أجبرت فيضانات -ناجمة عن سقوط أمطار غزيرة- 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية جوهور جنوبي ماليزيا على الحدود مع سنغافورة، اليوم السبت، وذلك بعد أن لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن السلطات الماليزية أقامت أكثر من 200 ملجأ إغاثة للنازحين بسبب الفيضانات.

والفيضانات معتادة في ماليزيا خلال موسم الأمطار السنوي من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس/ آذار جراء الرياح الموسمية الشمالية الشرقية، لكن هطل الأمطار هذا الأسبوع جعل الكثيرين من سكان جوهور يتدافعون للعثور على مأوى.

وأعلنت وكالة الأنباء الحكومية (بيرناما) -نقلا عن لجنة إدارة الكوارث الحكومية- تضرر جميع المقاطعات العشر في ولاية جوهور بعد أن أدى استمرار هطل الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في أنهار عدة بالولاية.

وتعد جوهور وباهانج أكبر ولايتين تنتجان زيت النخيل في ماليزيا، بحسب وكالة (بلومبرغ) للأنباء.

وقال محمد نور سعد (57 عامًا)، من سكان بلدة يونغ بينغ بمنطقة باتو باهات في جوهور لوكالة رويترز “اعتدنا الاستعداد دائمًا لموسم الأمطار في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول”.

وأضاف “كل منزل كان لديه قارب، ولكن الآن مع الطقس غير المتوقع، يبدو أننا لسنا مستعدين وأصبح الوضع فوضويًّا”.

🇲🇾 At least four people have died and nearly 41,000 were evacuated in Malaysia after floodwaters caused by "unusual" torrential rains lasting days swept through several states, officials said Saturday.

