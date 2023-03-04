رسامة بلا يدين.. سودانية تحدت إعاقتها وتخرجت في الجامعة بمرتبة الشرف (فيديو)

تحدّت رسامة سودانية بلا يدين إعاقتها الجسدية، وتميزت برسومها وفنها الخاص.

وقالت الخنساء فرج نصر الدين للجزيرة مباشر “أنا كنت مؤمنة تماما بأن الإعاقة الجسدية لا تعني عجز العقل عن التفكير”.

وأشارت إلى أنها “في عمر 3 سنوات أصيبت بجلطة دموية أدت إلى بتر يديها الاثنتين”.

ولم تمنع الإعاقة الفتاة التي تبلغ الآن 25 عاما، من أن تصبح “رسامة وفنانة في وضع مساحيق التجميل”، فضلا عن تعلم اللغة الفرنسية والتخرج في الجامعة بمرتبة الشرف.

وتقول “واجهت تحديات كبيرة مع الإعاقة، وكانت مشكلة بالنسبة لي أن أستطيع أن أواصل الجامعة بالطريقة المريحة لي كشخص من ذوي الإعاقة”.

وأضافت “كنت أحاول أن أخلق من نفسي تلك الفتاة التي ترضيني”، مؤكدة “أنا كخنساء كنت مبسوطة جدا من الحاجات التي أعملها من رسوماتي”.