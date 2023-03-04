تركيا.. 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية منذ 6 فبراير

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، وقوع حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ 6 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت آفاد في تغريدة اليوم السبت، أنها رصدت حدوث حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية فيما بين 6 فبراير الماضي و4 مارس/ آذار الحالي، في تركيا ومحيطها.

وأرفقت التغريدة بخريطة تظهر المناطق التي شهدت زلازل.

زلزال يهز أدي يامان

وضرب زلزال بقوة 4.4 درجات صباح اليوم ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا، وأعلنت (آفاد) أن الزلزال حدث الساعة 8:27 بالتوقيت المحلي ومركزه قضاء جليكهان في ولاية أدي يامان.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لآفاد.

وهز زلزال آخر بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هاطاي جنوبي تركيا، ووقع الزلزال الساعة 06.03 صباح السبت، على عمق 7.23 كيلومترات.

كما ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات فجر اليوم قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة جنوبي البلاد، وحدث الزلزال الساعة 03.20 على عمق 7 كيلومترات بحسب آفاد.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.