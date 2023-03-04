تركيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال وقطر ترسل مئات المنازل الجاهزة للمتضررين

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن حصيلة وفيات الزلزال في تركيا ارتفعت إلى 45 ألفا و986 بينهم 4 آلاف و267 سوريًّا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، السبت، أن السلطات رصدت منذ 6 فبراير/شباط وقت وقوع الزلزال وحتى الآن 13 ألف هزة ارتدادية، وهو ما يشير إلى حجم الكارثة.

وتحدّث عن أبرز التحديات التي تواجهها السلطات في المناطق المنكوبة بعد الزلزال وهي رفع الركام، مشيرا إلى إتمام رفع نحو 11% من أعمال الهدم العاجلة.

وبشأن ما تم تقديمه إلى المتضررين، قال صويلو إن الدولة تواصل نقل المنكوبين إلى المدن المجاورة وتدفع 20 ألف ليرة (1060 دولارا) لكل منكوب بدلا للإيجار والنقل، مشيرا إلى إجلاء 865 ألفا من المناطق المنكوبة إلى مدن أخرى.

وقال إن السلطات نصبت 400 ألف خيمة في مدينة أنطاكيا وحدها، وإن أكثر من 1.5 مليون شخص يعيشون فيها.

وتابع أن 35 ألفا يسكنون ملاعب ومقار تابعة لوزارة الرياضة وبعض المؤسسات الحكومية.

منازل سابقة التجهيز

في الأثناء، استقبل ميناء إسكندرون في ولاية هاطاي جنوبي تركيا، السبت، سفينتين قادمتين من قطر تقلان عشرات المنازل سابقة التجهيز للمتضررين من كارثة الزلزال.

ونقلت السفينتان 396 منزلا سابقة التجهيز لتوزيعها على المتضررين من الزلزال.

وقال والي قرقلار إيلي المكلف بإدارة شؤون قضاء إسكندرون بيرول إكيجي، إن المنازل تشكل أهمية كبيرة حاليا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة المنكوبة.

وأضاف أن المنازل ستُنقل إلى هاطاي لتركيبها في مكانها، ومن ثم سيُنقل المواطنون من الخيم إليها فورا إلى حين بناء المساكن الجديدة.

الخسائر في سوريا

وأعلن البنك الدولي أن الزلزال وهزاته الارتدادية الكثيرة التي ضربت شمالي سوريا، تسببت في أضرار تُقدَّر بنحو 5.1 مليارات دولار.

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في بيان “هذه الخسائر تضاف إلى سنوات من الدمار والمعاناة والمصاعب التي يعيشها الشعب السوري. يُتوقع أن تؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في آفاق النمو”.

ويدرك البنك الدولي أن هذا التقدير يمكن أن يكون غير نهائي، نظرا إلى نقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض.

ولا تأخذ التقديرات في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، ولا سيما في حلب والمرقب وكوباني، المناطق التي دُمرت بالفعل إلى حد كبير خلال النزاع، وهو تراث “تضرر بشدة لكن يصعب تحديد قيمة” هذا الضرر.

بدورها، حضّت الأمم المتحدة، السبت، الدول على الإسراع في استقبال لاجئين سوريين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا، قائلة إنهم يواجهون صدمة الخسارة والنزوح مرة أخرى.

ووصل عدد قتلى الزلزال إلى نحو 6 آلاف في سوريا.