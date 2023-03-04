بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.. أطفال في غزة يذهبون للمدرسة بعربة يجرها حمار (فيديو)

أوجد الأهالي في قطاع غزة طريقة جديدة لتوصيل أولادهم للمدارس بسعر زهيد تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الأهالي بشكل خاص والقطاع بشكل عام.

ويذهب الأطفال إلى المدارس في مخيم خان يونس للاجئين عبر عربة يجرها حمار ويقودها شاب.

ويلجأ الأهالي إلى هذه الطريقة، رغم خطورتها على الأطفال، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحافلات المدرسية.

وقالت والدة أحد الأطفال إنها تضطر لاعتماد هذه الوسيلة نظرًا لرخصها وعدم قدرتها على دفع تكاليف الحافلة المدرسية.

عربة حمار.. سبيل بعض أطفال غزة الوحيد للذهاب إلى المدرسة pic.twitter.com/Zrpkz7pCdX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2023

وقالت للجزيرة مباشر “أوصل ابني بالكارة -العربة التي يجرها حمار- لأنني لا أملك الأموال الكافية للباص، لأنه يُكلف من 30 إلى 40 شيكلًا، بينما تكلفني الكارة 5 شيكلات فقط”.

وأضافت “مع أنه فيه خطر كبير على ابني وعلى الأولاد جميعًا، لكن هذه هي قدرتنا ولا نستطيع فعل أكثر من ذلك، أحيانًا يكون الطقس شديد البرودة، لكن ذلك ليس بأيدينا”.

وقال الشاب الذي يقود العربة “في قطاع غزة الوضع تعبان أهاليهم بيقولوا إنهم مش قادرين يدفعوا 40 أو 50 شيكلًا للباص، جاءوا إليّ وطلبوا مني أخذ أولادنا بـ5 شيكلات، وأنا من قلة العمل، وافقت وأخذت الأولاد للمدارس”.

ويعاني قطاع غزة من ضعف البنية التحتية، وتردٍ كبير في الأوضاع الاقتصادية بسبب الحروب المتكررة مع الاحتلال الإسرائيلي، والحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.