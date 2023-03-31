رغم المعاناة والحصار، تمتلئ أسواق قطاع غزة وشوارعها بالزخارف والفوانيس والنجوم والإضاءات بالتزامن مع شهر رمضان كل عام.

وفي هذا العام أضفت المصممة والحرفية الفلسطينية سحر حرز الله لمستها الفنية الخاصة من الألوان والأنسجة، لتدمج الرموز والتراث الفلسطيني بالفوانيس والمعلقات.

وقالت سحر للجزيرة مباشر إنها أرادت تطوير الفانوس العادي ليكون مرتبطًا بالتراث الفلسطيني، أي إدخال التراث على المشغلات لإضفاء المزيد من الجمال والاعتزاز.

وأضافت أنه رغم الحزن والأسى اللذين يعاني منهما القطاع المحاصر، إلا أن الناس تهتم بالاحتفالات، وتحاول قدر الإمكان أن تُدخل الفرحة على البيوت، مشيرة إلى أن أكثر ما يشترونه للزينة هو الفوانيس والمعلقات.

وزيّنت المصممة الفلسطينية المشغولات وخاصة الفوانيس بلون الكوفية الفلسطينية بالأبيض والأسود، ورسومات للمسجد الأقصى وعلم فلسطين بالحدود الكاملة والتاريخية.

وتحرص فاتن التي تسكن غزة، على تزيين منزلها لشهر رمضان، وهي من بين الذي اشتروا أحد فوانيس حرز الله المدمجة بالتراث الفلسطيني.

وقالت فاتن: “الفانوس هو عنوان شهر رمضان في كل الأسر، ونحاول دائمًا كوننا فلسطينيين بكل ما نستطيع أن نحافظ على هذا الموروث الثقافي والهوية الفلسطينية”، لافتة إلى أنها وجدت غايتها في فوانيس سحر التي وصفت تصميماتها بالجميلة والمحافظة على الهوية.