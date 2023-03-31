“لا شيء يضيع عند الله”.. بائع متجول يقدم عصائر رمضان للفقراء مجانا في شمال سوريا (فيديو)

يتجول بائع شاب بعربة في الشمال السوري يبيع عليها العصائر الرمضانية، وينشر البهجة بحسن تعامله مع الزبائن ويجسد قيم التعاون والتضامن.

يرتدي الشاب ملابس تقليدية ويسكب لزبائنه العصير من آنية تقليدية ضخمة، بخفة ومرح يأخذ منهم الأوراق المالية فيضعها في قبعته ويُخرج القطع النقدية من جيب سرواله الفضفاض.

يتوافد عشاق الإفطار بالعصائر الرمضانية بكثرة على البائع المتجول، بفضل معاملته المرحة وأسعاره المناسبة.

يراعي البائع المتجول الأوضاع المعيشية الصعبة التي تخيم على سكان المنطقة، فيبيع العصائر بأقّل من سعرها؛ إذ يأخذ مقابلها ما بين 5 و10 ليرات تركية (ما بين ربع ونصف دولار).

تجارة مع الله

اختار بائع العصير أن يكون العطاء من قلب المحنة، إذ يوزع الشاب ما يبقى من عصائر في عربته على الفقراء والمحتاجين في سبيل الله.

وجوابًا عن سؤال ألا يخسر إذا وزع سلعته مجانًا؟ قال البائع باقتناع قوي “لا أخسر، لا شيء يضيع عند الله”.

وتابع البائع بيقين “كلما وزّعنا في سبيل الله زادت الحركة وكان البيع أكثر وأفضل”. وأكد أنه يقول ذلك عن اقتناع وتجربة معًا، بعد أن رأى أثر ذلك في تجارته.