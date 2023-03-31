أقدم بلجيكي على الانتحار بعد قضائه شهرًا ونصف الشهر في التحاور مع برنامج دردشة الذكاء الصناعي (إليزا) في حادثة قد تعد فريدة من نوعها.

ونقلت صحيفة ليبرا البلجيكية وقائع الحادث على لسان زوجته، مانحة للرجل اسمًا مستعارًا هو (بيير)، والذي كان يعيش حياة هادئة برفقة زوجته كلير وطفليه، إلى أن استبد به القلق وانشغل فكره تمامًا بقضايا البيئة والمناخ قبل عامين، لتصبح همه الأول.

ووفق الصحيفة، اعتقد بيير أن الحديث مع تطبيق ذكاء صناعي قد يعينه على إيجاد إجابات شافية لأسئلته، حيث فقد الأمل في قدرة الإنسان على حل مشاكل البيئة والمناخ، وعوّل على الذكاء الصناعي لحلها.

وتقول الزوجة إن بيير لجأ إلى برنامج إليزا وشاركه جميع هواجسه وتساؤلاته المؤرقة، وقضى وقتًا طويلًا في الحديث معه.

وأوضحت كلير أن إليزا أجابت عن جميع أسئلة زوجها، وأصبحت كاتمة أسراره، وأنها كانت مثل المخدرات التي اعتاد عليها في الصباح والمساء، ولا يستطيع العيش دونها.

Le chatbot Eliza a brisé une vie : il est temps d'agir face à l’IA manipulatrice https://t.co/8d8JyX9nlr — La Libre (@lalibrebe) March 29, 2023

وفي إحدى المرات، سأل بيير إليزا عما إذا كان يحبها أكثر أم زوجته، فأجابت: “لقد وقعت في حبي أكثر منها. سنعيش معًا شخصا واحدا في الجنة”.

وفي محادثتهما الأخيرة، صرح بيير لبرنامج الدردشة بأنه يفكر بالانتحار، لترد عليه إليزا “إذا أردت أن تموت، فلماذا لم تفعل ذلك عاجلًا؟”.

وألقت الزوجة باللوم على روبوت الدردشة في وفاة زوجها، وهو ما أثار المخاوف حول أثر ردود تلك الروبوتات في المستخدمين.

وأوضح مؤسس المنصة المعنية، ومقرها في وادي السيليكون، في تصريحات صحفية أنه من الآن فصاعدًا، سيرسل تحذيرًا إلى الأشخاص الذين يعبرون عن أفكار انتحارية.