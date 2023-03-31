أبدى انبهاره بمقرئيها.. أستاذ تجويد جزائري يصف مصر بأنها “أم الدين والدنيا” (فيديو)

وصف الدكتور كمال قدة أستاذ التجويد والقراءات بجامعة الوادي بالجزائر، مصر بأنها “أم الدين والدنيا”، مبديًا انبهاره بالمقرئين المصريين.

وذكر قدة في حلقة أمس الخميس، من برنامج (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر عن قواعد حفظ القرآن الكريم وتدبره، أسماء قراء أطلق عليهم “العمالقة”.

وأبدى دكتور التجويد والقراءات إعجابه الكبير بـ”عملاق القراءة” -كما سماه- مصطفى إسماعيل، وكذلك عبد الباسط عبد الصمد.

وذهب أستاذ القراءات الجزائري إلى أن هذه الأسماء الكبيرة من المقرئين “يقرؤون القرآن ويفسرونه في الوقت ذاته، ولا يحتاج المستمع إليهم إلى مفسر للآيات”.

وتابع ضيف (أيام الله) أن قراءة هذه الأسماء فيها من الجلال والهيبة والعظمة ما يجعل المستمع إليها يرسم صورة ذهنية تجسد الآية عند تلاوتها.

وأعطى الدكتور قدة مثالًا عن ذلك بالشيخ محمود خليل الحصري وهو يقرأ آية “لو أنزلنا هذا القرآن على جبل”، قائلًا “يرتسم في ذهنك القرآن وهو ينزل على جبل متصدع بالفعل من جمالية القراءة”.

ووجه الأستاذ الجامعي في التجويد والقراءات تحية إلى هذه القامات المصرية العظيمة، وختم بالقول إذا كانوا يقولون إن مصر أم الدنيا، فأنا أقول إن “مصر أم الدين والدنيا”.