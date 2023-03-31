“صنعتُها بحب لا بمهارة”.. المدون الأمريكي ريان كيلي يحضّر وجبة سحور لرفيقه المسلم (فيديو)

قرر المدون الأمريكي ريان كيلي أن يعدّ وجبة السحور لشريكه المسلم في السكن.

وفاجأ كيلي شريكه بإعداد وجبته المفضلة، التي كانت عبارة عن شطائر بالبيض.

وثّق المدون التجربة عبر الفيديو ولقي المقطع انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فيه إنه كان يعاني الأرق لذلك قرر أن يستغل الفرصة في إعانة شريكه المسلم على الصيام بإعداد السحور له.

ورغم أنه لا يصوم، فقد بدأ كيلي إعداد الطعام قبل الفجر، ليستيقظ شريكه من نومه ويجد وجبة السحور على مائدة الطعام.

استغرب الشاب المسلم الأمر في البداية عند خروجه من غرفة نومه، ثم عبّر عن فرحته بمبادرة شريك سكنه.

ومازح الشاب كيلي قائلًا إن الشطيرة محروقة؛ ليجيب الأخير “لقد صنعتها بحب لا بمهارة”.