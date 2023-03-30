مخترع الهاتف المحمول ينتقد إدمان الناس على الهواتف

أقرّ المهندس الأمريكي مارتن كوبر مخترع الهاتف الجوال بأن الناس ربما أصبحوا “مدمنين” على استخدام الجهاز الذي ابتكره قبل 50 عامًا.

وبالرغم من حالة الإدمان التي انتقدها كوبر، إلا أنه قال لوكالة الأنباء الفرنسية، إن القدرات الكامنة للهواتف غير محدودة، ويمكن أن تساعد يوماً في القضاء على الأمراض.

وأضاف المخترع (94 عامًا) “تصدمني رؤية الناس يعبرون الشارع وينظرون إلى هواتفهم المحمولة، لقد فقدوا عقولهم”، وأضاف مازحاً “عندما تدهس السيارات بعض الأشخاص، سيفهمون ذلك”.

ويضع كوبر ساعة “أبل” المتصلة بالإنترنت على معصمه، ويحمل أحدث أجهزة “أيفون”، وهو يشتري موديلات الهواتف الجديدة ويتعمق في اختبار قدراتها، لكنه يعترف بأن ملايين التطبيقات المتاحة تجعل المرء يشعر بالدوار، على حد وصفه.

لكنه عاد وتوقع أن الواقع سيتغير وأن حالة الإدمان ستقل مع الزمن، قائلًا “كل جيل أكثر ذكاءً من الذي سبقه، وسيتعلم الناس استخدام الهواتف الذكية بكفاءة أكبر”، مؤكدًا أن “البشر يحققون دائماً تقدماً في نهاية المطاف، عاجلاً أم آجلاً”.

ولاحظ مارتن كوبر أن “الهاتف المحمول أصبح اليوم امتداداً للشخص، ويمكنه تنفيذ مهام أكثر بكثير”، ويتوقع أن يكون هذا الواقع “مجرد بداية”، إذ إن قدرات الهاتف المحمول بدأت للتو تُعرَف.

القضاء على الأمراض

ويؤمن كوبر بأن الهاتف المحمول سيُحدث في المستقبل ثورة في مجالَي التعليم والصحة، وأضاف “أعلم أنني قد أبدو وكأنني أبالغ، ولكن خلال جيل أو جيلين سنهزم الأمراض”.

وقال “بالطريقة نفسها التي تراقب بها ساعته نبضه عندما يسبح، سيتم توصيل الهواتف يوماً ما بأجهزة استشعار بدنية سترصد الأمراض قبل حدوثها”.

وكان كوبر قد حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في المؤتمر العالمي للجوال بداية مارس/آذار الجاري احتفالًا بمرور 50 عامًا على إجراء أول مكالمة هاتفية باستخدام هاتف موتورولا “داينا تاك 8000 إكس” (Motorola DynaTAC 8000X)، حين أجرى مكالمة قصيرة مع منافسه الرئيسي جويل إس إنجل من شركة “إيه تي آند تي” (AT&T).