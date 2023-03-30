ماذا أفعل عندما ترفض ابنتي ارتداء الحجاب؟.. نصائح للأمهات (فيديو)

أجاب الداعية الإسلامي الدكتور نبيل القرني عن سؤال إحدى الأمهات حول امتناع ابنتها عن ارتداء الحجاب، وأعطى مجموعة من النصائح المهمة لتدريب الفتيات على الحجاب من دون إجبار.

وسألت الأم: “ابنتي عمرها 11 عامًا وأنا في نقاش معها لإقناعها بالحجاب بدون أي تعصب، ولكن لا تقبله، ماذا أفعل؟”.

قال العوضي عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، إن الفتاة لا تأثم إذا لم ترتدِ الحجاب قبل سنّ البلوغ، سنّ التكليف الشرعي بالحجاب، لكن بالفعل من الأفضل أن تتدرب الفتاة عليه قبل البلوغ.

وأوضح أنه إذا كانت صديقات الفتاة غير محجبات فستصعب المهمة؛ لذلك فأفضل وسيلة لتعليم الفتاة وتعوديها على الحجاب هي أن تعيش في بيئة محجبات.

وأضاف “على الأهل أن يحاولوا أن يخلطوا ابنتهم مع فتيات محجبات، ويجب أن تخرج وتلعب معهن وتذهب إلى الأسواق، حتى لا تظن أن الحجاب سيمنعها من فعل كل ذلك”.

وأشار إلى الدور غير المباشر لحلقات القرآن في ارتداء الفتيات للحجاب، وقال “في هذا العمر يُفضل أن ترتاد الفتاة حلقات القرآن في المسجد، دون الحديث أو إلزامها بالحجاب، وعندما تحضر الفتاة ستجد أن غالبية الفتيات محجبات فستتعود هي كذلك على ارتداء الحجاب، وستجده أمرًا عاديًا”.

وعما إذا رفضت الفتاة ارتداء الحجاب رغم بلوغ سن التكليف، قال العوضي إن الفتاة تأثم لخروجها من دون حجاب.

لكنه أوضح أن على الأهل المحاولة من دون إجبار وعبر طرق مبتكرة، وقال “على الأهل أن يحاولوا معها ويلزموها بالحجاب لكن دون عنف أو ضرب، وكذلك لا يتساهلون مع خروجها من المنزل دون حجاب، لأن هذا الأمر إذا انفلت سيكون صعبًا بعد ذلك إلزامها به، كما أن العنف سيجعلها تنتظر اللحظة المواتية لتخلع الحجاب”.

وأشار العوضي إلى أنه يُمكن أن يكافئ الأهل الفتاة على ارتداء الحجاب، بالموافقة مثلا على الذهاب إلى أماكن كانت تتمنى الذهاب إليها قبل ارتدائه، لافتًا إلى أنه يجب أن تشعر الفتاة بأن ارتداء الحجاب رغم رفضها أتاح لها أمورًا كثيرة لم تكن تفعلها قبل ارتدائه، حتى يزول عنها كره الحجاب.

وقال إنه “أحيانًا يكون الحاجز هو سبب القرار، كشعور بعض الناس بالحرج في الحديث أمام الناس، ولكن إذا أجبرته بطريقة ما على القيام والتحدث، فسينطلق بعد ذلك في الحديث ويكسر ذلك الحاجز، وذات الأمر مع الحجاب”.

ونصح الداعية الإسلامي بأن ترتدي الفتاة في البداية حجابًا يتماشى مع الموضة، لأن بعض الفتيات يخشون أن يكون شكلهم بالحجاب ليس جميلًا، مؤكدًا أن ذلك لا يوجد فيه حرج شرعي في البداية.