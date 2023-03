عمره أكثر من 600 عام.. مسجد الأشرفية في اليمن لا يزال صامدًا رغم الحرب (فيديو)

رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، فإن مسجد الأشرفية التاريخي الموجود في مدينة تعز لا يزال صامدًا وعامرًا بالعلم والعبادة حتى اليوم.

وبُنى المسجد منذ ما يزيد على 600 عام في عهد الدولة الرسولية (626-858هـ)، وهو أحد أهم المساجد الأثرية القديمة في البلاد.

وللمسجد ملحق لتحفيظ القرآن الكريم، يدرس فيه أكثر من 300 طالب من مختلف الأعمار.

وظهر المسجد جميلًا بألوان زاهية وزخرفة إسلامية من الطراز الرفيع، والعديد من حلقات تعليم القرآن الكريم.

#ثريد صور لبقية تفاصيل ونقوش مسجد #الأشرفية التاريخي ..

ندمت ليش ما نشرتهن مع الصورة السابقة 😅#thrid More photos for Alashrafia historical mosque in #Taiz city of #Yemen #Yemen_history pic.twitter.com/nQHFYdniVQ

