التصوير في الحرم.. توثيق للحظة أم تقليل من قدسية الحرم؟ (فيديو)

لاقت صورة نشرتها وزارة الحج والعمرة السعودية على حساباتها الرسمية رواجًا وتفاعلًا واسعًا على منصات التواصل بين مؤيد ومعارض.

وظهرت في الصورة عشرات الأيادي ممتدة ومرتفعة أمام الكعبة الشريفة، ليست للدعاء، ولكن لتصوير الكعبة في مشهد غير مألوف على المكان المقدس.

واختلف ناشطون ومدونون بشأن وصف الصورة، بين مَن وصفوها بـ”المرعبة” واعتبروا أن التصوير يسيء لحرمة المكان ويقلل من قدسيته، وأن الهدف من زيارة الكعبة هو الدعاء والصلاة وليس التصوير، وبين من رأوها صورة عادية لمواطنين أرادوا توثيق الذكريات الفريدة ومشاركة اللحظات الجميلة أمام الكعبة المشرفة خاصة ممن لا تسعفهم ظروفهم لزيارة المسجد الحرام إلا مرة واحدة في العمر.

فقد رأى علي سعيد أن التصوير أثناء أداء العمرة أو الحج يسبب انشغالا شديدا عن أداء العبادات بكل تركيز.

واتفق معه مصطفى السطوحي الذي وصف الصورة بـ”المرعبة”، وكتب “التصوير بالموبايل يدل على أننا أصبحنا هواة للاستعراض وتصوير كل شيء في العبادة”.

وكتبت دينا حسين “احنا خلاص بقينا روبوت مفيش مشاعر، مفيش قدسية وإن هذه مناسك تقام بتركيز”.

على الجانب المقابل، رأى عمر أيمن أن الصورة ليست مخيفة، متمنيًا أن يقوم هو الآخر بزيارة الكعبة والتقاط صور جميلة للمكان.

كما رأت شيماء الدريني أن الصورة مبهجة وتدل على تعلق القلوب بهذا المكان المشرف العظيم، وأن توثيق اللحظة ربما يكون لمشاركتها مع من يحبون ولم يحالفهم التوفيق في الزيارة.