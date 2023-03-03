كيف تؤثر الأعمال الفنية على جوانب الطرق في قيادة السائقين؟ دراسة ألمانية تجيب

اكتشف باحثون ألمان أن وجود تماثيل أو أعمال فنية مختلفة على جانب الطريق يؤثر في سائقي المركبات بما ينعكس على سلامتهم وأمنهم.

وقالت الدراسة إن وجود تلك الأعمال الفنية يمكن أن يجعل السائقين يبطئون سرعة سيارتهم، وهو ما يمكن أن يجعل الحياة في المدن أكثر أمانًا وراحة.

ووضع الباحثون أعمالًا فنية ذات ألوان زاهية على جانبي الطرق في اثنين من التجمعات السكنية بألمانيا، ورصدوا تأثير ذلك في سلوك السائقين.

واكتشف الباحثون أن السائقين خفّضوا سرعة سياراتهم أثناء السير على تلك الطرق في منطقتي أميلينجهاوزن وأوترسبرج شمالي ألمانيا.

ووفق الدراسة، تشجع الأعمال الفنية السائقين على التفكير وتجذب انتباههم دون أن تمثل خطرًا على سلامة القيادة، بحسب استطلاع رأي السكان ووحدات قياس الحركة المرورية وتسجيل حركة عين السائقين.

وبعد وضع أول تمثال في منطقة (أوترسبرج) تراجع عدد مخالفات القيادة بأسرع من 50 كيلومترًا في الساعة بنسبة 24%.

وقال راينر هور أستاذ علم النفس الصناعي المتخصص في الحركة بجامعة (لونيبورج) الألمانية إن وجود هذه الأعمال مؤثر، لكنه لا يكفي بمفرده لتغيير كل شيء.

ويدعو هور إلى إقامة المزيد من التماثيل على جوانب الطرق إلى جانب المزيد من البنية التحتية اللازمة لتهدئة سرعة السيارات.

وقال فريق الدراسة من جامعة (أوترسبرج) للعلوم التطبيقية وجامعة (تي يوم هامبورج) وليوبانا في لونيبورج “نتيجة أساسية للمشروع وجدنا أن وضع الأعمال الفنية على جانب الطريق يمكن أن يقلل معدلات سرعة السيارات داخل المدن بنسبة كبيرة في بعض الحالات، لكن النتيجة النهائية تعتمد على خصائص المناطق الداخلية في المدن”.

ولم يخفض السائقون سرعتهم مباشرة بعد المرور بأول تمثال، وفي ضوء ذلك يوصي الباحثون بضرورة وضع الأعمال الفنية في مداخل بعض المدن أو بالقرب من إشارات دخولها للاستفادة من تأثير تقليل السرعة.

ورغم ذلك فإن هذه الفكرة يمكن أن تكون صعبة إذا كانت قواعد المرور تحظر وضع أي أشياء على جوانب الطرق خارج المناطق السكنية.

وقال الباحثون إن الأمر يستحق دراسة تعديل الاشتراطات القانونية وربما إعفاء بعض المناطق لخفض السرعات عند الاقتراب من أي مدينة من خلال نصب أعمال فنية مناسبة.