طلبت رؤية القدس من السماء.. طيار أردني يستجيب لطلب مسنّة فلسطينية (فيديو)

طلبت مسنّة فلسطينية من طيار أن تجلس مكانه في قمرة القيادة وتشاهد الأراضي الفلسطينية المحتلة من الأعلى، في مقطع نال رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستجاب الطيار الأردني مع طلب المسنّة واصطحبها إلى قمرة القيادة، بعد أن سألها ممازحًا “هل ترغبين في القيادة أنت؟”، وكان طلب المسنة هو رؤية نابلس والقدس من الأعلى.

وطلب الطيار من أسرة المسنّة تصويرها، وأجلسها بجانبه في القمرة وجعلها ترتدي قبعة قائد الطائرة، مما أسعد المسنّة جدًّا.

ونال الفيديو تفاعلا كبيرا من الناشطين، إذ كتب الصحفي خير الدين الجابري “ما ألطف كابتن الطيارة.. الحجة بدها تشوف كبينة الطيارة وتروح ع نابلس والقدس”.

مزكاها الحجة وما ألطف كابتن الطيارة❤️

الحجة بدها تشوف كبينة الطيارة وتروح ع نابلس والقدس😁 pic.twitter.com/5lyb0YRWG4 — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) March 2, 2023

وقالت الإعلامية رحمة حجا في تغريدة، إنها أم الشهيد محمد نافع حردان، وكنتها الأولى والثانية شهيدات (أمل وجميلة).. قتلوا جميعًا في مجزرة على أرض عرابة في جنين قبل 20 سنة.

اللي ما بتعرفوه عنها، إنها امرأة قوية وصابرة، وإم شهيد (محمد نافع حردان)، وكنتها الأولى والتانية شهيدات (أمل وجميلة).. قتلوا جميعاً في مجزرة على أرض عرابة/ جنين قبل 20 سنة.. https://t.co/atIR0otuGL — Rahma أم هيباتيا (@RahmaHejja) March 2, 2023

وكتب إبراهيم الرنتيسي “يسعد روح الحجات.. والله يا حجة اللي عملتيه كثير شباب بتمنوه وأنا منهم”.