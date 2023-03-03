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طلبت رؤية القدس من السماء.. طيار أردني يستجيب لطلب مسنّة فلسطينية (فيديو)

مسنة فلسطينية في طائرة أردنية (تواصل اجتماعي)
3/3/2023

طلبت مسنّة فلسطينية من طيار أن تجلس مكانه في قمرة القيادة وتشاهد الأراضي الفلسطينية المحتلة من الأعلى، في مقطع نال رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستجاب الطيار الأردني مع طلب المسنّة واصطحبها إلى قمرة القيادة، بعد أن سألها ممازحًا “هل ترغبين في القيادة أنت؟”، وكان طلب المسنة هو رؤية نابلس والقدس من الأعلى.

وطلب الطيار من أسرة المسنّة تصويرها، وأجلسها بجانبه في القمرة وجعلها ترتدي قبعة قائد الطائرة، مما أسعد المسنّة جدًّا.

ونال الفيديو تفاعلا كبيرا من الناشطين، إذ كتب الصحفي خير الدين الجابري “ما ألطف كابتن الطيارة.. الحجة بدها تشوف كبينة الطيارة وتروح ع نابلس والقدس”.

وقالت الإعلامية رحمة حجا في تغريدة، إنها أم الشهيد محمد نافع حردان، وكنتها الأولى والثانية شهيدات (أمل وجميلة).. قتلوا جميعًا في مجزرة على أرض عرابة في جنين قبل 20 سنة.

وكتب إبراهيم الرنتيسي “يسعد روح الحجات.. والله يا حجة اللي عملتيه كثير شباب بتمنوه وأنا منهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي