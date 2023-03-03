أنقذتها وماتت.. رضيعة سورية تحمل اسم أمها بعد الزلزال المدمر (فيديو)

غيّر الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا اسم رضيعة سورية من ريماس إلى زنبق، إذ حملت اسم أمها التي أنقذتها.

وروى الأب المكلوم لكاميرا الجزيرة مباشر بأسى كبير، كيف أنقذت الأم رضيعتها قبل أن تقضي تحت الأنقاض.

خرجت الأم والأب في بداية الهزة حاملين بعض أطفالهم، ليكتشفوا بعدها أنهم نسوا طفلتين بالداخل من شدة الخوف والرعب.

هرعت الأم إلى داخل المنزل المهتز بمدينة حارم بريف إدلب شمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط، لتلقى مصرعها داخله.

حكى الأب باكيا أن زوجته حضنت طفلتيها وحاولت الخروج لكن سقف المنزل وقع عليهم.

وصف الناجي السوري المشهد المروع، قائلا “انقطع رأس ابنتي البالغة من العمر 7 سنوات”.

أودى الزلزال بحياة الأم وابنتيها، ونجت الرضيعة البالغة من العمر 3 أشهر، وقال الأب إنه “يحتسبهم عند رب العالمين”.

بأسى بالغ ودموع منهمرة قالت الطفلة الكبرى التي ترعى شقيقتها للجزيرة مباشر: “بعد انهيار منزلنا فقدت أمي وأختَيّ فاطمة وجنا”.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن 8.8 ملايين شخص سيتأثرون في سوريا.

وتوفي عدد من الأشخاص بينهم أطفال بعد إنقاذهم من تحت أنقاض زلزال 6 فبراير/ شباط الجاري في تركيا وسوريا، وذلك جراء إصابتهم بما يعرف طبيًّا بمتلازمة “هرس الأطراف”، ولا تتوافر إحصاءات عن عدد الذين أصيبوا بالمتلازمة أو توفوا نتيجة الإصابة بها حتى الآن.

وقال الأطباء العاملون في شمال غربي سوريا إنهم استقبلوا حالات كثيرة من متلازمة “هرس الأطراف”، بينها العديد من الأطفال، إثر الزلزال الذي أودى بأكثر من 46 ألف شخص في تركيا وسوريا.