شاهد: لحظة مصرع سارق سيارة شرطة في ولاية كاليفورنيا بعد محاولته الهروب منها

لقي رجل حتفه بعدما ألقى بنفسه من سيارة تعود لدورية الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث كان يقودها بسرعة فائقة على الطريق السريع بعد سرقتها، الثلاثاء.

وبثّت وسائل إعلام أمريكية الفيديو الصادم للحادثة التي وقعت في مقاطعة لوس أنجلوس، حيث وثق اللحظة التي فتح المشتبه به باب السيارة بعدما انعطب أحد إطاراتها وأسفر عن معاناته للسيطرة عليها.

وبينما كانت تسير بسرعة 70 ميلًا/ساعة، قفز المشتبه به ظنًا منه أنه سيتمكن من الهرب من دوريات الشرطة التي كانت تلاحقه، إلا أن رأسه وجسده ارتطما بقوة على الطريق، وحاول الضباط إنعاشه قبل نقله إلى المشفى حيث أُعلن عن وفاته.

وذكرت وسائل إعلامية أن المشتبه به يعاني من مشاكل نفسية حادّة، وقد تمكن من سرقة السيارة التابعة لدورية الطرق السريعة بعدما وصلت لمعاينة حادث طرق كان متورطًا فيه.

Suspect leads #chase in stolen #CHP vehicle thru Antelope Valley, CA then jumps from speeding car (VIDEO)

The driver of a #stolen CHP car jumped from the vehicle during a #pursuit north of Los Angeles. pic.twitter.com/1yKIZXaXay

— The Gary & Dino Show (@garyanddino) March 28, 2023