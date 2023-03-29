ماذا تفعل عند سماع أذان الفجر أثناء السحور وفي فمك الماء؟ (فيديو)

قال الدكتور عبد السلام المجيدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة في جامعة قطر، إن مَن كان يشرب الماء أثناء السحور وسمع أذان الفجر فعليه أن يضعه فورًا ويبتلع ما في فمه فقط.

وأوضح المجيدي خلال مقابلة معه في برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر أنه “إذا كان شربك للماء والمؤذن يؤذن، وقد وضعت الكوب في فمك، أكمل الشرب وضع الكوب، لأنه قد ورد حديث بذلك”.

وأضاف “ولا يعني أن يكمل بمعنى أن يسترسل في الشرب، بل فقط ما وضعه في فمه بأن يكمله ويبتلعه، وصيامه مقبول”.

وأكد أنه إذا كان المسلم لم يرفع الكوب بعد، وأذن المؤذن لصلاة الفجر، فعليه أن يمتنع تمامًا ويبدأ صيامه.

وأشار أستاذ التفسير إلى أن “البعض يقولون إنهم لا يضعون كأس الماء من يدهم إلا مع انتهاء الأذان، أقول له أنت تخاطر بذلك”.

وحذر المجيدي من الاجتهاد الشخصي في التعامل مع الصيام، وقال “لا ينبغي أن يخاطر المسلم في فهمه لحديث صححه بعض أهل العلم ومعرضًا عن حديث آخر”.

وذكر أنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب مَن يفطرون قبل موعدهم، وقال “في حديث للنبي قال أتاني رجلان -ملكان- فأخذاني، فذكر مشاهد من العذاب في الآخرة، ومن ذلك أنه رأي أقوامًا معلقة أقدامهم ومشققة رقابهم، فقال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم”.

وأشار ضيف (أيام الله) إلى أن فرض الصيام استمر منذ أن خُلق آدم، وكان الفرق بين الأمم في الكيفية فقط.