عائلة تركية تستضيف عقيلة أردوغان ووزير الخارجية على الإفطار في نيويورك (فيديو)

استضافت عائلة تركية في مدينة نيويورك الأمريكية أمينة أردوغان -عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- على مائدة إفطار أحد أيام شهر رمضان.

واستضافت الأسرة أيضًا على المائدة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، الذي يشارك مع عقيلة الرئيس التركي في جلسة خاصة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لـ”صفر نفايات” الذي أعلنته الأمم المتحدة في 30 مارس/آذار من كل عام.

وتبادل أفراد أسرة “هوشجان”، التي تعيش في نيويورك منذ 15 عامًا، الحديث مع أمينة أردوغان قبل الاجتماع حول مأدبة إفطار رمضان.

وفي تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، أعربت أمينة أردوغان عن شكرها للأسرة التركية على كرم الضيافة، مشيرة إلى أنها التقت أيضا عائلات تركية أخرى يسكنون في الحي نفسه بمدينة نيويورك، مع عائلة “هوشجان”.

Amerika New York'ta yaşayan Hoşcan ailesini ziyaret ettik. Orucumuzu beraber açtık. Sofralarının içtenliğine, huzuruna ortak olduk. Yunus ve Cemile kardeşimizden ABD'ye taşınma süreçlerini dinledik. Çocuklarla ise eğitim hayatları üzerine sohbet ettik. Bu vesileyle mahalle… pic.twitter.com/1JNaCTTr0Z — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 29, 2023

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر العام الماضي، على قرار مشروع “صفر نفايات” في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وأعلنت الجمعية العامة تاريخ 30 مارس يومًا عالميًا لـ”صفر نفايات”.

ويشجع القرار -قدمته تركيا بشكل رئيسي وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك- الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى على تنفيذ مبادرات صفر نفايات.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت عقيلة الرئيس التركي مع الأمين العام للأمم المتحدة بيان نوايا حسنة من أجل نشر مشروع “صفر نفايات” في العالم.

ويقوم مشروع “صفر نفايات” على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول 2030.