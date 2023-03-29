تدريب الأطفال على الصيام.. أم تحكي تجربتها مع ابنها (فيديو)

مع حلول شهر رمضان المبارك من كل عام، تتسارع الأسر المسلمة في إيجاد طرق وأساليب لتدريب أطفالها على الصيام في سن مبكرة.

اتبعت أم الطفل إبراهيم أحمد كامل أسلوب التدرج لتعويد طفلها الأصغر على الصيام، وبدأت معه في الـ7 من عمره.

وبالرغم من أن إبراهيم لم يبلغ سن التكليف للصيام، وهو سن البلوغ، إلا أن والدته أرادت أن تعوده عليه قبل أن يصل لهذه السن.

وقالت والدته للجزيرة مباشر “إبراهيم هو ابني الأصغر فعمره 7 سنوات، فكرنا أنا ووالده في تدريبه على الصيام للتعود عليه، أول فترة جعلناه يصوم لصلاة الظهر، وأعطيته وجبته أثناء المدرسة”.

وأضافت “ثم في أثناء العطلة الدراسية نؤخر نومه قدر الإمكان ليأكل وجبة السحور، وكذلك نؤخر إيقاظه من النوم، حتى استطاع الصوم حتى العصر”، مشيرة إلى أن ابنها أحب الفكرة وهذا أول عام يصوم فيه.

وأوضحت أنها ووالده قررا أن يوضحا لإبراهيم كيف يتم تجهيز طعام إفطار رمضان، كما قاما بالتركيز على إعلامه بأنهم لا يأكلون إلا مع أذان صلاة المغرب فقط.

وتحدث إبراهيم بفخر عن صيامه، وقال “هذه أول مره أصوم وكنت متشوقًا للصيام رفقة إخوتي”.

وقال الطفل ذو السبع سنوات “أتعب أحيانًا ولا أستطيع إكمال الصيام، لكن هناك باب في الجنة يدعى باب الريان يدخل منه الصائمون فقط”.