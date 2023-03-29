“الشيف المعاق”.. سوري نازح يقهر العجز بإمكانيات بسيطة ويسعى لتحقيق حلمه (فيديو)

فقد الشاب السوري محمد أبو نور ساقيه في الحرب لكنه لم يفقد العزيمة والشغف في هواية يحب ممارستها.

وحوّل النازح السوري من حلب إحدى عرف منزله إلى استوديو تصوير برنامج يبثه عبر قناته على موقع يوتيوب، وتفنن في تزيينه بديكور بسيط.

وسط خضرة توحي بمنظر طبيعي خلاب، وضع محمد طاولة عليها كل ما يحتاجه لصنع طبق اليوم على قناته، فيما يحوم حوله حمام ودجاجات وسلاحف تُشعر المشاهد أنه في منزل ريفي هادئ.

يطلق أبو نور على قناته اسم “الشيف المعاق” ويتابعه أكثر من 29 ألف شخص.

ويروي لكاميرا الجزيرة مباشر -خلال زيارة استوديو التصوير الخاص به- أنه أصيب جراء سقوط برميل متفجر في مدينته وبُترت ساقاه قبل أن يُهجّر منها إلى إدلب.

يعول محمد أسرة مكونة من 11 شخصًا حاول أن يوفر لها حياة كريمة ببحثه عن عمل فور وصولهم إدلب، طرق الشاب أبوابًا عدة أوصِدت جميعها في وجهه.

يرى الناس -حسب محمد- أن “المعاق أو ذوي الاحتياجات الخاصة لا ينفع لشيء ولا يمكنه تقديم شيء”، وهو ما أصر الشاب على تفنيده بفكرته المبتكرة والمبدعة.

وقال إنه تعرض لضغوط كثيرة بسبب ضيق الحال وانعدام الفرص، إلى أن تبادرت إليه فكرة “الشيف المعاق” من حبه للطبخ وبراعته فيه.

وقرر محمد تسمية قناته كذلك لدحض فكرة عجز ذوي الاحتياجات الخاصة المنتشرة بين الناس، وقال إنه لقي معارضة من أقاربه على الاسم لكنه تمسك به، مضيفًا أنه يفتخر به ويتمنى أن يصل يومًا ما للعالمية.

أفاد محمد أنه بدأ مشروعه بإمكانيات بسيطة، إذ أنشأ الاستوديو وشرع في تصوير الحلقات بمساعدة زوجته.

يُعدّ محمد أطباقا شرقية مختلفة ويصور مراحل الإعداد في لقطات يضع لها هو التصور الفني، ثم يدمجها في مرحلة التوضيب (المونتاج) على جهاز كمبيوتر قديم، وقد يستغرق توضيب الفيديو الواحد 50 ساعة بسبب ضعف الإمكانيات.

يُزوّد الشاب قناته بمقطع فيديو كل 10 أيام، ويعلم أن النشر بهذه الوتيرة يجعل جمهوره أقل، ويقول إن حبّه للطبخ والتصوير يجعله راغبًا في تصوير فيديو بشكل يومي، إلا أنه لا يتمكن من توفير المستلزمات بسبب الوضع المادي والتزامه بإعالة عائلته.

يقول محمد أن الإعاقة الحقيقية التي يعاني منها هي مادية وإن ظروفه المعيشية بسبب الفقر والحرب هي ما يمنعه من الانطلاق في حلمه وطموحه الكبير.

يستعين محمد بيديه للتحرك من مكان إلى آخر وسط الاستوديو ونقل مستلزماته، دون أن يعيقه فقد ساقيه، قائلا إن عجزه لا يمنعه من تحقيق طموحه.