إنقاذ مثير لعمال حوصروا داخل منجم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول خروج عمال من منجم بعد انهياره بسبب الأمطار الغزيرة قبل أيام في الكونغو الديمقراطية.

ويظهر أحد الأشخاص في المقطع وهو يقوم بالحفر بشكل هستيري، قبل أن يندفع عامل خارجا من فتحة في الجبل بينما تنهال الأتربة عليهما.

وبعدها توالى خروج العمال المحتجزين داخل المنجم بفارق لحظات بينهم في مشهد غريب، وسط فرحة عارمة لعشرات الأشخاص الذين كانوا ينتظرون خارج المنجم.

وقالت وكالة رويترز إنها تحققت من صحة مقطع الفيديو المتداول، مضيفة أن 9 عمال نجوا من الحادث وخرجوا من المنجم أحياء.

وذكرت أن الكونغو الديمقراطية تشهد تكرارا لحوادث انهيار المناجم، خاصة في المواقع والمناطق النائية، وفي المناجم التي يتم حفرها بشكل غير شرعي.

وأضافت رويترز أن عاملين على الأقل لقيا مصرعهما في حادث مشابه في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري.