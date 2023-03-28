لماذا استخدم القرآن نداء “يا أيها الذين آمنوا” في آيات الصيام؟ أستاذ تفسير يجيب (فيديو)

في حديثه عن صيام رمضان، أجاب الدكتور عبد السلام المجيدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة في جامعة قطر، عن سؤال لماذا استخدم القرآن نداء “يا أيها الذين آمنوا” في آيات الصيام؟

إذ يقول الله سبحانه في الآية 183 من سورة البقرة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

وأوضح أستاذ التفسير وعلوم القرآن عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن المؤمن هو الذي اكتسب صفة الأمن من خلال التصديق والاعتقاد فآمن بالله وآمن لله، والمقصود هنا في الآية كلاهما.

وبيّن أن المقصود بمن “آمنوا بالله”، من صدّقوا بالله واعتقدوا بقوله، أي صارت عقيدتهم ومنهاجهم الفكري وطريقة تفكيرهم موافقة لما أنزله الله. أما من “آمنوا لله” فهم من خضعوا وأذعنوا له وانقادوا لحكمه، إذن فآمنوا لله تالية لآمنوا بالله.

وأشار إلى أنهما اجتمعا معا في قوله تعالى {وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ} (التوبة: 61).

ولفت أستاذ علوم القرآن إلى أن الله خاطب المؤمنين (به وله) في آيات الصيام فقال لهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}، ولم يقل فُرض، كي يشعر الإنسان بأن الصيام مسطّر ومكتوب في اللوح المحفوظ.

وقال سبحانه {كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ}، ليبين الوحدة بين المؤمنين في هذه الفريضة، فالمؤمنون منذ آدم عليه السلام فُرض عليهم الصيام، واستمر هذا الفرض إلى أن جاء الكتاب الخاتم وهو القرآن.

وختم ضيف (أيام الله) بأن فرض الصيام استمر منذ أن خلق آدم، وكان الفرق بين الأمم في “الكيفية” فقط.