“غيّر حياتي”.. المطرب أدهم النابلسي يروي أثر رمضان في اعتزاله الفن ويدعو متابعيه لاستثمار الفرصة (فيديو)

وجّه المطرب الأردني المعتزل أدهم النابلسي رسالة إلى جمهوره عبر مقطع فيديو نشره على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وذكّر النابلسي متابعيه بأن بلوغ رمضان هو “نعمة كبيرة وفرصة عظيمة من رب العالمين لنحاول إصلاح أنفسنا”.

وخاطب النابلسي كل من يذكر أنه “ارتكب ذنوبا كثيرة قبل رمضان”، قائلًا “إن الله يغفر الذنوب جميعا”.

واعتزل الشاب الفنّ منذ سنتين وظهر في عدد من المقاطع وهو يتلو القرآن الكريم، وحصل في مارس/ آذار الماضي على إجازة في التلاوة.

ونصح المقرئ متابعيه في الفيديو بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، مستشعرًا أنه من الممكن أن يكون هذا آخر رمضان يعيشه.

واعتبر النابلسي أن صدق التوجه إلى الله في الشهر الفضيل قد يُحدث فرقًا بين شخصية المؤمن قبل رمضان وبعده، وقال إن التأثير قد يظهر في ذنب يعينك الله على تركه بعد شهر الغفران.

وروى الشاب تجربته الخاصة قبل سنتين، عندما تغيّر شكل حياته في رمضان وشعر بأنها أصبحت أفضل، وعزم بعده على ترك مجال الفنّ.

وعاد الفنان المعتزل ليؤكد ضرورة استثمار الشهر الكريم في الخير والإقلاع عن الذنوب بالتقرب من الله ما أمكن.

الفنان الأردني المعتزل #أدهم_النابلسي يحصل على إجازة في تلاوة القرآن الكريم#الأردن pic.twitter.com/D95P2eSMqx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2022

وكان النابلسي قد فاجأ جمهوره في نهاية 2021 باعتزاله الغناء نهائيًّا معلّلًا ذلك من خلال مقطع فيديو بأن مشواره الفني لم يكن في رضا الله.

وقال في المقطع الذي نشره على فيسبوك إن الهدف من الحياة هو “إرضاء رب العالمين”؛ ولذلك يجب على الإنسان أن يختار هدفًا مهنيًّا يتماشى مع هذه الغاية.

وأكد آنذاك أنه لن يختفي عن جمهوره، بل سيشاركه تفاصيل رحلته الجديدة.

وظهر أدهم النابلسي للمرة الأولى في برنامج اكتشاف المواهب (إكس فاكتور) عام 2013، ثم أصبح من أبرز المطربين الشباب على الساحة العربية خلال السنوات الماضية.