شاهده الملايين.. فتاة مصرية توثق ردّ أسرتها وصديقاتها على ارتدائها الحجاب (فيديو)

وثقت فتاة مصرية ردّ أهلها وصديقاتها عندما فاجأتهم بارتدائها الحجاب، حيث امتزجت مشاعر السعادة بدموع الفرح والعناق في مقطع حصد نحو 7 ملايين مشاهدة على منصة تيك توك خلال يومين فقط.

وظهر في بداية الفيديو والد الفتاة -التي تُدعى شهد يسري- مندهشًا من المشهد وأطال النظر سعيدًا إلى وجه ابنته التي ترتدي الحجاب للمرة الأولى.

أما الأمّ فقد عبرت عن فرحتها بالابتسام والاندهاش من القرار المفاجئ، في حين سارعت شقيقتها إلى احتضانها وقفزت فرحًا، وكذلك فعلت صديقاتها اللاتي استقبلن المشهد بالعناق والبكاء.

ونشرت الفتاة الفيديو تحت اسم “رد فعل أهلي وصحابي أول ما شافوني بالحجاب”، وعلّقت بأنها تأثرت كثيرًا بهذا المقطع معبرّة عن حبها لعائلتها وصديقاتها.

واعتبر مدونون أن المقطع بثّ في نفوسهم طاقة إيجابية هائلة، داعين للفتاة بالثبات، واعتبروه من أروع المشاهد التي واكبت شهر رمضان المبارك.