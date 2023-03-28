تونس.. قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف

أفاد سكان في مناطق من العاصمة التونسية ومدن أخرى، بأن سلطات البلاد بدأت منذ أسبوع قطع مياه الشرب ليلًا في إطار ما يبدو أنه خطة لخفض الاستهلاك.

يأتي ذلك وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر تونس بسبب ندرة في الأمطار خلفت سدودًا شبه فارغة.

وشمل قطع المياه بعض مناطق العاصمة تونس ومناطق في محافظات الحمامات وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.

وتعاني تونس من موجة جفاف خطيرة مستمرة منذ 4 سنوات تهدد البلاد بالعطش، وهو ما دفع مسؤولين في وزارة الزراعة إلى القول إن الوزارة قد تشرع في قطع المياه ليلًا في الصيف لترشيد الاستهلاك في ظل شح مخزونات المياه.

لكن يبدو أن استمرار قلة الأمطار دفع المسؤولين إلى اتخاذ هذا القرار مبكرا في بعض المناطق.

وقال ياسين مامي النائب بالبرلمان الجديد إن مسؤولا في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المملوكة للدولة أخبره بأن سبب الانقطاع المتكرر للمياه في مناطق مدينة الحمامات ليس أعمال صيانة، وإنما يعود إلى سياسة تقسيط المياه لأن البلاد مهددة بشح المياه.

وتخاطر السلطات بإثارة توتر اجتماعي بسبب قطع المياه المتكرر من دون إعلام، في البلد الذي يعاني سكانه إحباطا متزايدا بسبب سوء الخدمات العامة وارتفاع التضخم بشكل كبير وشبه انهيار في الاقتصاد. لكن مختصين يقولون إن السلطات لا بديل لديها عن تقسيط المياه سعيًا لخفض الاستهلاك وسط موجة جفاف غير مسبوقة وسدود شبه فارغة.

وقال حمادي الحبيب المدير العام لمكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، إن إيرادات السدود التونسية سجلت انخفاضا مليار متر مكعب بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر/ أيلول 2022 إلى منتصف مارس/ آذار 2023.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن مخزون سدّ سيدي سالم في شمال البلاد، وهو مزود رئيسي بمياه الشرب لعدة مناطق في البلاد، انخفض إلى 16% فقط من سعته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.