“أعدادهم كبيرة”.. مسجد في بريطانيا يوزع 500 وجبة إفطار يوميا على المحتاجين خلال رمضان (فيديو)

يكثف العاملون في مسجد دار الرعاية الإسلامية بالعاصمة البريطانية لندن جهودهم في شهر رمضان الكريم بهمّة عالية لإطعام الصائمين والمحتاجين.

وينظم المسجد بشكل يومي توزيع 500 وجبة يوميًا طيلة شهر رمضان على زوار المسجد ومن يحتاج إلى المساعدات.

وقال أحد المنظمين للجزيرة مباشر إن مسجد دار الرعاية الإسلامية ينظم باستمرار هذا النوع من الحملات طيلة السنة، إلا أنها تزيد في شهر رمضان الكريم.

وأوضح المتحدث أن المستفيدين من وجبات الإفطار هم المهاجرون والفقراء، مشيرا إلى أن أعداد المحتاجين للطعام كبير رغم أن بريطانيا دولة غنية، وأن دار الرعاية وزعت رمضان الماضي 45 ألف وجبة إفطار.

وأضاف أن مسجد دار الرعاية الإسلامية يحرص على توزيع “قفة رمضان” والتي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، على 120 عائلة معوزة مرتين كل أسبوع، منذ بداية جائحة كورونا إلى الآن.

وأشار المسؤول عن المبادرة إلى انتشار الفقر بشكل كبير في لندن، وإلى أن عددا من المُشردين هم مسلمون.

ويعمل عشرات المتطوعين بشكل يومي على إعداد الطعام وتعليبه لتوزيعه على المحتاجين. وزارت كاميرا الجزيرة مباشر “غرفة العمليات” حيث ينكبّ المتطوعون على العمل بجهد.

وشكّل المتطوعون سلسلة بشرية تمتد من خارج المسجد إلى داخله لنقل أكياس وصناديق التبرعات التي تتوافد على دار الرعاية بهدف توزيعها فيما بعد على المحتاجين.

وقال المسؤول عن المبادرة إن الحملات التي يقوم بها مسجد دار الرعاية الإسلامية تلقى دعمًا كبيرًا، سواء من طرف المتطوعين أو المتبرعين والمساهمين.

وكشف استطلاع للرأي موقع (Hyphen) الذي يركز على قضايا المسلمين في بريطانيا وأوربا، في فترة ما بين 22 أبريل/ نيسان و10 مايو/أيار 2022، عن زيادة اندماج المسلمين في المجتمع البريطاني، رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها.

وبلغ عدد المسلمين في بريطانيا في 2017 نحو مليونين و800 ألف نسمة، أي ما يعادل 4.4 % من إجمالي السكان.