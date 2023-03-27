رغم حصار غزة.. أهالي خانيونس يحيون رمضان بالمديح والزينة وإسعاد الأطفال (فيديو)

رغم المعاناة والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة المحاصر، وخاصة مخيمات اللاجئين، فإن أهالي مخيم خانيونس جنوبي القطاع، زيّنوا الشوارع ولوّنوها ابتهاجًا بشهر رمضان المبارك.

وقام الأهالي بجهود فردية بتلوين الحارات بألوان زاهية تعكس فرحتهم بالشهر الفضيل، بالإضافة إلى تزيين الشوارع بحبال الإضاءة، وإقامة سهرات يومية عقب صلاة التراويح ينشد فيها أهالي الحارة المديح ويوزّعون المكسرات والحلويات والقهوة والشاي.

📸 ألبوم صفا| استعدادات شهر رمضان المبارك في مخيم خان يونس pic.twitter.com/wjKIanOkm1 — وكالة صفا (@SafaPs) March 19, 2023

وكان الغرض من هذه المبادرة، التي لاقت رواجًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة تيك توك، هو إدخال البهجة على قلوب الأطفال والكبار بالحي، وإظهار أن الشعب الفلسطيني لا يزال صامدًا قادرًا على الابتهاج على الرغم من صعوبة الظروف وشدة الحصار.

وظهرت شوارع الحي كلها مزينة بحبال إضاءة من مختلف الألوان، تمتد بطول الشارع، كما ظهرت الحوائط جميعها ملونة بألوان زاهية وقد زُيّن بعضها برسوم لأهلّة ونجوم، وكُتبت عليها عبارات دينية مثل “تقبل الله طاعاتكم”، وعبارات أخرى ملأت الحي.

فرقة تنشد المديح النبوي أثناء تجولها وقت السحور في شوارع مدينة خانيونس جنوبي قطاع #غزة

تصوير: فلسطين بوست#الجزيرة_في_رمضان #فيديو pic.twitter.com/BbIui2O9d4 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 25, 2023

وقال أحد سكان المخيم للجزيرة مباشر، إن سكان الحي تحمّلوا تكلفة المبادرة المادية كانت كلها، مشيرًا إلى أنهم يأكلون أحيانًا وجبة السحور ووجبة الإفطار في الشارع، كما يتجمعون بعد صلاة التراويح ويجلسون في الشارع.

صور| من أجواء المسحراتي بليالي شهر رمضان المبارك في أزقة مدينة خان يونس. pic.twitter.com/w0qfzjEHGn — مصدر الإخبارية (@msdrnews1) March 25, 2023

وقال أبو سفيان مطلق مبادرة تزيين الحي “إنه رغم المعاناة نحن متمسكون بالفرح، قمنا بإطلاق المبادرة لرسم البهجة على وجوه الأطفال، رغم الحصار والقتل والترحيل من فلسطين التي كانت جميعها أرضًا لنا”.

وأكد أبو سفيان أن الهدف من المبادرة هو إدخال السرور على جميع سكان المخيم، لافتًا إلى التمسك بالتراث الفلسطيني، وأوضح ذلك قائلا “قمنا بعمل بعض القهوة والشاي في الشارع كما كان يفعل أجدادنا، وأضفنا المكسرات، التي ربما لم يأكلها سكان المخيم منذ سنوات، بالإضافة إلى بعض الحلوى”.

أهلاً رمضان.. أهلاً شهر الخير والجمال والرزق والطاعة..#صور |أجواء استقبال شهر رمضان المبارك في مخيم خان يونس ..

تصوير: هاني الشاعر#فلسطين #المقدسي #رمضان pic.twitter.com/imD0r9H1mf — شبكة المقدسي للإعلام (@almakdseymedia) March 23, 2023

وأضاف ساكن آخر أن أهل الحي في كل عام يقومون بتزيين الشارع، لكن ليس بهذا المستوى المبهر، حيث تمتد الزينة والأضواء بطول الشوارع.

وطالب باقي أهالي قطاع غزة بضرورة تزيين جميع الشوارع احتفالًا بالشهر الفضيل، ولو بإمكانيات بسيطة جدًّا.

صور| تزيين شوارع خانيونس استعدادًا لاستقبال شهر رمضان رمضان المبارك.#شهر_رمضان_المبارك #شهر_الخير pic.twitter.com/UQ12LwPxcO — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@snadps) March 19, 2023