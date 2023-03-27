“تصبيرة”.. مبادرة لإفطار الصائمين على الطرق في غزة لـ”رمضان أجمل بلا حوادث” (فيديو)

أطلقت جمعية خيرية في قطاع غزة مبادرة لتقديم وجبة إفطار خفيفة للسائقين على الطرق قبيل أذان المغرب من أجل تقليل الحوادث المرورية.

“تصبيرة” هو اسم المبادرة التي تحمل شعار “رمضان أجمل بلا حوادث”، وقد أطلقت جمعية الفلاح الخيرية هذه المبادرة بالتعاون مع المرور الفلسطيني في قطاع غزة لتفطير الصائمين على الطرق، وحثهم على عدم الإسراع في القيادة قبيل الإفطار خاصة في الميادين الرئيسية الكبرى من أجل تقليل حوادث السير.

وعن المبادرة يقول إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور في غزة “هي من ضمن المبادرات التي تُعنَى بها الشرطة الفلسطينية لرفع الوعي والأمن المروري”.

وأضاف “نحن حريصون على أن نشرك الجميع في النظام المروري والتوعية المرورية خاصة ونحن نعيش داخل القطاع في حصار منذ عدة سنوات وهذا أثّر على كافة الجوانب الاقتصادية لأبناء الشعب، وأدى ذلك إلى أن يعمل عدد كبير من المواطنين بمهنة سائق في ظل الحصار وعدم وجود فرص عمل وهذا سبب مشكلة مرورية”.

المبادرة تقدم “تصبيرة” للسائق على الطريق قبل أذان المغرب بـ15 دقيقة ليتمهّل في قيادته وقت الإفطار، وتتكون من ماء ولبن وتمرات وقطعة كيك.

من جانبه قال محسن طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية “نقوم بشكل دوري على مدار أيام شهر رمضان المبارك بتقديم التصبيرة على الطريق قبل أذان المغرب بربع ساعة لكي نحافظ على السائقين وعلى مجتمعنا الفلسطيني خاصة هنا في قطاع غزة”.

شرطة المرور: 4 إصابات بفعل 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية بمحافظات قطاع غزة، فيما وقعت أضرار مادية بـ 20 مركبة ومكون طريق. pic.twitter.com/mLCfxXBeW2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 27, 2023

حوادث متكررة

يذكر أن أخبار حوادث السير والإصابات والوفيات الناجمة عنها في قطاع غزة أصبحت أمرًا متكررًا بشكل شبه يومي.

وتنافس السيارات “الملاكي” (الخاصة) “سيارات الأجرة” في نقل المواطنين، مما يفاقم الأزمة المرورية، خاصة مع صغر مساحة القطاع الذي يبلغ طوله 41 كيلومترًا، ويتراوح عرضه بين 5 و15 كيلومترًا، ويعيش فيه مليونان و375 ألف نسمة، وتسير في شوارعه نحو 80 ألف مركبة.

وسجل القطاع 53 وفاة عام 2021، و48 عام 2020، و61 عام 2019 نتيجة حوادث الطرق.