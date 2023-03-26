في ثاني أيام رمضان.. أسرة ألمانية بأكملها تعتنق الإسلام في مسجد جنوبي البلاد (فيديو)

أشهرت أسرة ألمانية “بكامل أفرادها” إسلامها داخل أحد مساجد البلاد، في مشهد حظي بتداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر الناشط والصحفي السوري أحمد الهواس، مشاهد من اصطفاف العائلة المكونة من زوجين وأطفالهم، على أرضية مسجد السلام جنوبي ألمانيا أثناء إشهار اعتناقهم الدين الإسلامي.

وعلّق الهواس على الفيديو قائلًا “ما أعظم هذا الدين أسرة كاملة تدخل في الإسلام.. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام”.

وفي حديثه للجزيرة مباشر قال الهواس إن الإشهار حدث في مسجد السلام بمدينة بفورتسهايم التابعة لولاية بادن فينمبرغ، بعد انتهاء صلاة الجمعة الماضية، موضحًا أن العائلة دخلت المسجد، وطالبت من القائمين عليه بمساعدتهم في اعتناق الإسلام.

ويظهر في الفيديو المتداول، الزوج يردد الشهادتين باللغتين العربية والألمانية، وبجواره زوجته وابنته ترتديان الحجاب، وبرفقتهم 3 أبناء آخرين جميعهم في انتظار دورهم لإشهار دخولهم في الإسلام.

ورحب معلقون على الفيديو والصورة باعتناق الأسرة الإسلام، راجين لهم الخير في أيامهم المقبلة، حيث قال أحد المعلقين “ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يوفقهم ويهديهم ويثبتهم على طريق الحق والصواب”، فيما قال آخر “ما أشد الحاجة إلى موقع إسلامي عالمي الطابع يخدم هؤلاء المهتدين، يثبت إيمانهم ويحل المعادلات التي تعترض طريقهم ويجيب عن تساؤلاتهم”.

وتتراوح التقديرات حول أعداد المسلمين في ألمانيا بين 3.8 و4.5 ملايين نسمة.

ويشكل المسلمون الأتراك غالبية المسلمين بينهم إذ تقدر نسبتهم بأكثر من النصف أو نحو 2.5 مليون نسمة، وفقًا لإذاعة (دويتشة فيلا).