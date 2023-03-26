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فرنسيون بملامح مصرية ومماليك يرتدون أحذية رياضية.. مسلسل مصري يثير جدلا على مواقع التواصل (فيديو)

لقطة من مسلسل "سره الباتع" (مواقع التواصل)
26/3/2023-|آخر تحديث: 26/3/202308:23 PM (مكة المكرمة)

أثار المسلسل المصري “سره الباتع” جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتقده مشاهدون بسبب ملاحظات وأخطاء ظهرت في الحلقات الأولى.

وتدور الأحداث حول شاب يبحث عن سر مقام السلطان حامد، الموجود في إحدى القرى المصرية في وقت الحملة الفرنسية على مصر.

ورصد ناشطون أخطاء في المسلسل، منها الملامح المصرية الواضحة في الأشخاص الذين يلعبون دور الفرنسيين، فيما لفت أحدهم الانتباه إلى حذاء رياضي حديث في لقطة من المفترض أنها لأشخاص عاشوا قبل نحو 3 قرون.

ورصد الصحفي أحمد المرسي عبر صفحته على فيسبوك بعض الأخطاء في المسلسل، وتحدث عن عدم مواكبة الملابس لحقبة الحملة الفرنسية من مناديل بأوية (الأوية هي زخارف من الحرير تنقشها النساء على ملابسهن) وقمصان منقوشة لم يرتدها المصريون قبل ثلاثينيات القرن الماضي، وهو ما استشهد عليه بصور لملابس المصريين من كتاب “وصف مصر”.

كما وجّه الصحفي انتقادًا للّقطة ظهور أحمد السعدني مرتديًا ملابس قطنية أسفل جلبابه، مشيرًا إلى أن مصر لم تعرف القطن إلا بعد زراعته في عهد محمد علي، عشرينيات القرن الـ19، أي بعد سنوات عديدة من الأحداث التي صورها المسلسل.

 

 

ويعدّ “سره الباتع” التجربة التلفزيونية الأولى للمخرج خالد يوسف الذي لم يكتف بالإخراج، وإنما عالج القصة القصيرة ليوسف إدريس التي اقتبس منها العمل.

ويستعرض المسلسل حقبتين، الأولى وقت الحملة الفرنسية ودفاع المصريين المستميت عن أرضهم ضد الاحتلال، والأخرى عام 2010 حيث يحاول البطل تتبع سيرة “السلطان حامد” أحد الرجال الشجعان والمستبسلين في وجه الطغيان.

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر