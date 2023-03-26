فرنسيون بملامح مصرية ومماليك يرتدون أحذية رياضية.. مسلسل مصري يثير جدلا على مواقع التواصل (فيديو)

أثار المسلسل المصري “سره الباتع” جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتقده مشاهدون بسبب ملاحظات وأخطاء ظهرت في الحلقات الأولى.

وتدور الأحداث حول شاب يبحث عن سر مقام السلطان حامد، الموجود في إحدى القرى المصرية في وقت الحملة الفرنسية على مصر.

ورصد ناشطون أخطاء في المسلسل، منها الملامح المصرية الواضحة في الأشخاص الذين يلعبون دور الفرنسيين، فيما لفت أحدهم الانتباه إلى حذاء رياضي حديث في لقطة من المفترض أنها لأشخاص عاشوا قبل نحو 3 قرون.

ورصد الصحفي أحمد المرسي عبر صفحته على فيسبوك بعض الأخطاء في المسلسل، وتحدث عن عدم مواكبة الملابس لحقبة الحملة الفرنسية من مناديل بأوية (الأوية هي زخارف من الحرير تنقشها النساء على ملابسهن) وقمصان منقوشة لم يرتدها المصريون قبل ثلاثينيات القرن الماضي، وهو ما استشهد عليه بصور لملابس المصريين من كتاب “وصف مصر”.

كما وجّه الصحفي انتقادًا للّقطة ظهور أحمد السعدني مرتديًا ملابس قطنية أسفل جلبابه، مشيرًا إلى أن مصر لم تعرف القطن إلا بعد زراعته في عهد محمد علي، عشرينيات القرن الـ19، أي بعد سنوات عديدة من الأحداث التي صورها المسلسل.

ويعدّ “سره الباتع” التجربة التلفزيونية الأولى للمخرج خالد يوسف الذي لم يكتف بالإخراج، وإنما عالج القصة القصيرة ليوسف إدريس التي اقتبس منها العمل.

ويستعرض المسلسل حقبتين، الأولى وقت الحملة الفرنسية ودفاع المصريين المستميت عن أرضهم ضد الاحتلال، والأخرى عام 2010 حيث يحاول البطل تتبع سيرة “السلطان حامد” أحد الرجال الشجعان والمستبسلين في وجه الطغيان.

هشام الجخ بيمثل حلو على فكرة الحلقة التانية من سره الباتع حلوة جدا المسلسل دا هيبقى الأعلى مشاهدة — M○H$€N (@Mohsen_14618) March 24, 2023

في مسلسل سره الباتع هشام الجخ طالع طالب أزهري مثقف جدا وقت الحملة الفرنسية، عارف الهكسوس وانهم احتلوا مصر ١٠٠ سنة، قبل ما يكتشف حجر رشيد وشامبليون يفك رموز كلمة واحدة منه

ما شاء الله عليه والله — Ramy Keriakes (@Ramykeriakes) March 24, 2023

في مشهدين في مسلسلات رمضان

يبينوا الفارق بين الإتقان والاستسهال والفهلوة..

▪︎الأول من مسلسل "سره الباتع"، ح٢ مشهد ركوب الفنان أحمد عبد العزيز "شيخ البلد" لعربة الكارتة في القرية ويتنقل بها من منزل إلى منزل، ورغم المعلومات المتناثرة عن طبيعة الحياة في تلك الفترة (1800م) pic.twitter.com/QSIL9GpusD — ربيع السعدني (@Ibn_Alsaadany) March 24, 2023

شوفت الحلقة الأولى من مسلسل #سره_الباتع واللي شوفته لحد دلوقت جميل جداً. قصة مترابطة عن مناضل مصري ضد الاحتلال الفرنسي، بيتحول بعد موته لولي من أولياء الله الصالحين. تابعوا الثريد👇 pic.twitter.com/seGe1AqP3L — Mohamed Hamdy (@Officialmohamdy) March 22, 2023

جنود الحملة الفرنسية من سرة الباتع😂

وهما الفرنساوين ايه غير برنيطة وسوالف pic.twitter.com/CaT0JSrPdX — جناب الكوماندا المهم (@OmersalahMarei1) March 24, 2023

مش بتابعه بس كمية فشل اخراجي في المشهد ملهاش اول من الاخر ازاي خد الطلقه ويطلع يجري بالشكل دا وازاي اصلا الفرنسي كان فاهمه كدا عادي وازاي هيأكله الميه لامؤاخذة يعني 😂 وازاي طلعوا يجروا منه وهما معاهم بنادق اسااسا غير ان تمثيل هشام الجخ م حلو اصلا#سره_الباتع #خالد_يوسف https://t.co/VxITioZLB9 — Ahmed Khaled (@A7medkhaled03) March 26, 2023