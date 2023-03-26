زلزال تركيا يقسم تلة إلى نصفين (فيديو)

تتوالى مشاهد الأضرار التي خلفها الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، أوائل فبراير/شباط الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 48 ألفًا وإصابة أكثر من 108 آلاف.

وأظهر مقطع فيديو تسبب الزلزال في تشكل شقوق أرضية عميقة، وانقسام تلة إلى نصفين في قرية “غيريك” بولاية أديامان.

كما تسبب الزلزال أيضًا في انهيار 15 منزلًا في القرية، وتشكل شقوق في الأراضي الزراعية بعمق 4 أمتار.

وقال عمدة القرية بيرم ألطون: “هناك كانت تلة، ولقد أصبنا بالدهشة حينما رأينا انقسامها إلى نصفين بفعل الزلزال”.

بدوره قال حيدر تشالشير أحد سكان القرية: “استيقظت من نومي وكأني أسمع صوت طائرة، ولا أتذكر كيف خرجت من المنزل من شدة الهلع؟ لقد نجانا الله”.

وعن التلة قال: “فوجئنا بانقسامها إلى نصفين، ولم نتمالك أنفسنا بالتفكير عما كان سيكون حال منزل لو كان مبنيًا فوقها”.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين.