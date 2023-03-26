مذيع الجزيرة يشرح فضل دعوة الصائم بلغة الإشارة (فيديو)

قدّم مذيع لغة الإشارة في شبكة الجزيرة، ناجي زكارنة، فقرة توضح فضل دعوة الصائم عند الإفطار.

وقد ورد في السنة النبوية أن لدعاء الصائم فضلًا، وأن دعاءه مستحب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: “ثلاث لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ”.

"دعوة الصائم".. مع ناجي زكارنة مذيع لغة الإشارة في شبكة الجزيرة#حديث_الصيام #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/mdZ0kfQT4S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 26, 2023

وقد ورد في الحديث رواية بصيغة “والصائم حتى يفطر”، وفي رواية أخرى “حين يفطر”.

ومن العلماء من قال: “الدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب، لأنه يتحقق في المسلم الصائم انكسار النفس، والذل لله عز وجل، ولعل هذا من أسباب إجابة الدعاء”.