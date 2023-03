قتيلان و9 مفقودين بانفجار مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا (فيديو)

لقي شخصان حتفهما واعتبر 9 آخرون في عداد المفقودين بانفجار قوي وقع في مصنع للشوكولاتة في ويست ريدينغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس الجمعة.

وتسبب الانفجار في ارتفاع عمود من الدخان في الهواء واهتزاز المنازل القريبة، وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين.

وأظهر مقطع مصور عرضته قناة (دبليو تي إكس إف) التلفزيونية تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء.

وقال الشرطي واين هولبن في مؤتمر صحفي إن الانفجار دمر المبنى رقم 2 بالمصنع وألحق أضرارا بالمبنى رقم 1 في مصنع “آر إم بالمر” للشوكولاتة في منطقة “ويست ريدينغ” (96 كيلومترا شمال غرب مدينة فيلادلفيا).

وأوضح أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب وقوع الانفجار.

وأظهرت صور بثها تلفزيون (دبليو جي إيه إل) تراكم الحطام في الشارع مع استمرار اشتعال حريق واحد على الأقل بعد ساعات من الانفجار.

وتقول شركة آر إم بالمر على موقعها على الإنترنت إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصا.

وقالت جيسيكا بيزلر المتحدثة باسم مستشفى ريدينغ إن المستشفى استقبل 8 مصابين، موضحة أنه تم نقل مصاب ودخول 2 آخرين في حالة جيدة، وأنه سُمح بخروج 5 مصابين من المستشفى.

