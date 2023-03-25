تكية أبناء النصيرات.. مشروع تطوعي لتوفير الطعام لفقراء غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أحد مشروعات العمل الخيري التطوعي في مخيم النصيرات بقطاع غزة في فلسطين.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن “تكية أبناء النصيرات” مشروع تطوعي لتوفير الطعام للفقراء في غزة من خلال عدد من المتطوعين والمتطوعات، حيث ينشط في شهر رمضان عمل تكايا الخير لتوفير الطعام للفقراء في غزة.

وقال أحد المتطوعين القائمين على المشروع: “تكية أبناء مخيم النصيرات عمرها 4 سنوات وتعمل على مدار العام، وهي خرجت من رحم تجمع أبناء النصيرات وهو تجمع شبابي خيري غير ربحي تطوعي لخدمة أبناء المخيم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار المفروض على قطاع غزة”.

وأضاف: “التكية تقدم الوجبات مجانا لنحو 450 عائلة تضم حوالي 3000 فرد، ونعمل بتمويل ذاتي، ونجتهد لتوفير الوجبات يوميا في رمضان”.

وقالت إحدى المستفيدات من التكية: “التكية للأيتام والفقراء والمساكين والأرامل وهي تمنحنا الطعام يوميا في رمضان، وفي غير أيام رمضان تمنحنا الطعام مرتين أسبوعيا، وأيضا توفر لنا ما نحتاجه من ضروريات أخرى كالغاز والعلاج”.

وتضيف إحدى المتطوعات للعمل بالتكية: “نعمل منذ 4 سنوات على مساعدة الفقراء والمساكين ونبحث عن المحتاجين ونزور البيوت ونوفر لهم الأكل والملابس وأي احتياجات”.

وتقول متطوعة أخرى: “أطبخ هنا يوميا في رمضان وفي الأيام العادية آتي يومي الأحد والأربعاء لإعداد الوجبات”.